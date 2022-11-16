Henüz iki yaşındayken günde 40 tane sigara içiyordu! Paket paket yanında taşıyordu... Son halini görenler gözlerine inanamadı

Endonezya’da yaşayan Ardi Rizal henüz 2 yaşındayken ciddi anlamda bir sigara bağımlısıydı ve dünya onu sigara içen bebek olarak tanıdı. Rizal’nın babası onu sigarayla 18 aylıkken tanıştırdı. Günde 40 tane sigara içen ve yanında paket paket sigara taşıyan Rizal, sigaraları atıldığında başı dönüyor ve öfke nöbetleri geçiriyordu. Aynı zaman günlük olarak aşırı yemek yiyen Rizal’in herkes sağlığından büyük bir endişe duyuyordu. Yedi yıl sonra Rizal, kilo verdikten ve kötü alışkanlıklarından vazgeçtikten sonra tamamen farklı görünüyor.

“BIRAKMAK BENİM İÇİN ÇOK ZORDU”

Eskiden günde üç kutu yağlı süt içtiğini dile getiren Rizal, şimdilerde beslenme rutininde balık, meyve ve sebzelere yer veriyor. Sigarayı bırakmasının en zor kararlardan biri olduğunu ile getiren Rizal, “Bırakmak benim için zordu. Sigara içmiyorsam ağzımın tadı ekşi oluyordu ve başım dönüyordu. Sürekli canım sigara içmek istiyordu” dedi.

PROFESYONEL YARDIM ALDILAR

Rizal, hükümetin müdahalesi ve tıbbi destek sayesinde sigarayı bırakabilmeyi başardı. Rizal’in annesi Diana oğlunun sigara içmediğinde öfke nöbeti geçirdiğini söyleyerek, “Kafasını duvarlara çarpıyordu. Çıldırmıştı ve sigara almazsa kendisine zarar veriyordu. 18 yaşındayken babasının ilk sigarayı vermesiyle her şey başladı” diye konuştu.

Sigarayı bıraktıktan sonra Rizal hızlı bir şekilde sağlıksız ve aşırı miktarda beslenmeye başladı. Kilo alan Rizal’in ailesi profesyonel destek çağırmak zorunda kaldı. Uzmanların yardımıyla bağımlılığından kurtulan Rizal, “Artık mutluyum. Kendimi coşkulu hissediyorum. Vücudum çok dinç”



