HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda dehşetin boyutu giderek artıyor! Ölü sayısı 100'ü aştı...

ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda dehşetin boyutu giderek artıyor! Ölü sayısı 100'ü aştı...

03.10.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası’nda dehşetin boyutu gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre ölü sayısı 100'ü aştı. En fazla can kaybı Florida'da yaşandı. Yetkililer, Florida'daki can kayıplarının başlıca nedeninin boğulma olduğunu belirtti. Öte yandan Lee ilçesi yetkilileri daha önce tahliye emri vermeleri gerektiği konusunda da eleştirilerin hedefi oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz çarşamba günü kategori 4 seviyesinde ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü aştı. Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 104’e yükselirken, en fazla can kaybı 100 ölümle Florida’da yaşandı. Kuzey Carolina’da 4 kişi hayatını kaybederken, Güney Carolina’da ise henüz can kaybı bildirilmedi.

ABD'DE DEHŞETİN BOYUTU ARTIYOR! ÖLÜ SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Florida’nın Lee ilçesinde 54, Charlotte ilçesinde 24, Volusia ilçesinde 5, Collier ilçesinde 8, Sarasota ilçesinde 3, Manatee ilçesinde 2, Polk, Hillsborough, Lake ve Hendry ilçelerinde ise 1’er kişi kasırga nedeniyle hayatını kaybetti.
Eyalette arama-kurtarma operasyonları devam ederken, en fazla can kaybının yaşandığı Lee ilçesi yetkilileri daha önce tahliye emri vermeleri gerektiği konusunda eleştirilerin hedefinde.

ÖLÜMLERİN BAŞLICA NEDENİ BOĞULMA

ÖLÜMLERİN BAŞLICA NEDENİ BOĞULMA
Yetkililer, Florida'daki can kayıplarının başlıca nedeninin boğulma olduğunu belirtirken, bunun dışında iki araç kazası ve bir çatı kazası yaşandığını ifade etti.
Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada kasırga nedeniyle eyalette yaşları 22 ile 25 arasında değişen kurbanların bulunduğu üç trafik kazası meydana geldiğini ve 65 yaşındaki bir adamın kapalı garajda elektrik kesikken jeneratörü çalıştırdıktan sonra karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğünü aktarmıştı.

KASIRGANIN VURDUĞU ABD'DE 'KÖPEK BALIĞI' KORKUSU

KASIRGANIN VURDUĞU ABD'DE 'KÖPEK BALIĞI' KORKUSU
Florida'nın Fort Myers şehrinde yaşayan Dominic Cameratta'nın çektiği videoda, sular altındaki bölgede yüzen balık herkesi şaşkına çevirirken, videodaki hayvanın köpekbalığı olup olmadığı da sosyal medyada tartışma yarattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kasırga abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu! Primi eksik olanlar...

Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu! Primi eksik olanlar...

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Kılıçdaroğlu "Utanmıyor musunuz" diyerek çıkışmıştı! Bakan Soylu'dan 'terörist' açıklaması

Kılıçdaroğlu "Utanmıyor musunuz" diyerek çıkışmıştı! Bakan Soylu'dan 'terörist' açıklaması

Akıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planı

Akıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planı

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

İlginizi Çekebilir

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.