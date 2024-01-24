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Acı Hayat'ın Nermin'i Selin Demiratar'ı görenler şaştı kaldı! "Ben artık EYT'e geçtim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.01.2024 13:44 | Son Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren oyuncu Selin Demiratar son görünümüyle adından söz ettirdi. Yıllara meydan okuyan Acı Hayat'ın Nermin'i setlere geri dönmeyeceğini söylerken "Ben artık EYT'e geçtim" dedi.

"Acı Hayat", "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi dizilerle şöhreti yakalayan Selin Demiratar, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyuncu Selin Demiratar zaman zaman son haliyle merak ediliyor.

Sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan güzel isim son haliyle dikkat çekti. Hiç değişmeyen Selin Demiratar'ı görenler "Yaşlanmamış kadın hiç" yorumlarında bulundu.


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GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Bir dönemin efsane dizilerinden Acı Hayat'ta Nermin karakterini canlandıran güzel oyuncu Selin Demiratar setlere dönmeyeceğini de açıkladı.

Demiratar konuşmasında "Bıraktım bıraktım artık erken emekliliğe geçtim, EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum" dedi.

2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile dünyaevine giren Selin Demiratar, evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp sakin bir hayat yaşamayı tercih etti.

Selin Demiratar gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla ilgili daha önce "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Demiratar Oyuncu
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