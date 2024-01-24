Acı Hayat'ın Nermin'i Selin Demiratar'ı görenler şaştı kaldı! "Ben artık EYT'e geçtim"

"Acı Hayat", "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi dizilerle şöhreti yakalayan Selin Demiratar, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyuncu Selin Demiratar zaman zaman son haliyle merak ediliyor.

Sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan güzel isim son haliyle dikkat çekti. Hiç değişmeyen Selin Demiratar'ı görenler "Yaşlanmamış kadın hiç" yorumlarında bulundu.



