Acımadan köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Cansız bedeninin yanına uzanıp bir de poz verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde gerçekleşen bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 32 yaşındaki Erica Black isimli bir kadın köpeğiyle birlikte evinin havuzuna girdiği sırada evcil hayvanını suyun içinde boğaral öldürdü. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması adeta infiale neden oldu. Tepki çeken görüntülerin ardından Black, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESEDİNİ 4 GÜN BOYUNCA SAKLADI

32 yaşındaki Eric Black isimli kadın evicl hayvanını darp ettikten sonra havuzun içine sokarak nefessiz kalmasına neden oldu. Black’in ev arkadaşının sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde genç kadının köpeğini öldürdükten sonra şezlonga yanına uzanarak fotoğraf çekmeye devam ettiği görüldü. Aynı zamanda Black’in köpeğin cansız bedenini 4 gün boyunca evinde sakladığı da ifade edildi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Olayı araştıran polis şefi Wayne Ivy yaptığı açıklamada, “Hayatımda gördüğüm en korkunç olay. Bu kadın için cehennemde özel bir yer var. Oraya varana kadar hapishanemizde çürüyecek” ifadelerini kullandı.

Köpeğinin ölümüne neden olan Black tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hapis cezasına ek olarak 15 bin dolar para cezasına çarptırılacağı da açıklandı. Kadının daha önce de 68 yaşındaki ev arkadaşını iki kez bıçakladığı için tutuklandığı da öğrenildi.