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Acımadan köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Cansız bedeninin yanına uzanıp bir de poz verdi

19.08.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Erica Black isimli bir kadın, Chihuahua cinsi köpeğini evinin yüzme havuzunda boğarak öldürdü. Köpeğinin cansız bedenin yanına uzanarak fotoğraf çeken kadının sosyal medya paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden olayı araştıran polisler harekete geçerek genç kadını tutukladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde gerçekleşen bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 32 yaşındaki Erica Black isimli bir kadın köpeğiyle birlikte evinin havuzuna girdiği sırada evcil hayvanını suyun içinde boğaral öldürdü. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması adeta infiale neden oldu. Tepki çeken görüntülerin ardından Black, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESEDİNİ 4 GÜN BOYUNCA SAKLADI

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32 yaşındaki Eric Black isimli kadın evicl hayvanını darp ettikten sonra havuzun içine sokarak nefessiz kalmasına neden oldu. Black’in ev arkadaşının sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde genç kadının köpeğini öldürdükten sonra şezlonga yanına uzanarak fotoğraf çekmeye devam ettiği görüldü. Aynı zamanda Black’in köpeğin cansız bedenini 4 gün boyunca evinde sakladığı da ifade edildi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

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Olayı araştıran polis şefi Wayne Ivy yaptığı açıklamada, “Hayatımda gördüğüm en korkunç olay. Bu kadın için cehennemde özel bir yer var. Oraya varana kadar hapishanemizde çürüyecek” ifadelerini kullandı.

Köpeğinin ölümüne neden olan Black tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hapis cezasına ek olarak 15 bin dolar para cezasına çarptırılacağı da açıklandı. Kadının daha önce de 68 yaşındaki ev arkadaşını iki kez bıçakladığı için tutuklandığı da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Amerika köpek
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