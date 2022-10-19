Acun Ilıcalı'nın 371 milyon liralık yatına verdiği ismin sırrı çözüldü

TV8, Exxen ve Hull City gibi yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, kesenin ağzını açan kendisine özel bir tekne yaptırdı. Ilıcalı'nın 3 yılda büyük bir titizlikle yapılan teknesinin maliyeti ise tamı tamına 371 milyon TL.

TEKNESİNE KIZLARININ ADINI VERDİ

Yaptığı evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, son model teknesine kızlarının baş harflerinden oluşan "Balmy" adını verdi.



Seda Başbuğ Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evlilikler yapan 53 yaşındaki Ilıcalı'nın Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı var.