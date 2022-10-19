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Acun Ilıcalı'nın 371 milyon liralık yatına verdiği ismin sırrı çözüldü

19.10.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı’nın 3 yılda yapılan 371 milyon TL değerindeki lüks teknesi geçen günlerde suya indi. yeni teknesi suya indi. Ilıcalı’nın ‘BALMY’ adını taşıyan teknesinin ismi merak konusu olmuştu. "Balmy" isminin sırrı ortaya çıktı.

TV8, Exxen ve Hull City gibi yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, kesenin ağzını açan kendisine özel bir tekne yaptırdı. Ilıcalı'nın 3 yılda büyük bir titizlikle yapılan teknesinin maliyeti ise tamı tamına 371 milyon TL.

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TEKNESİNE KIZLARININ ADINI VERDİ

Yaptığı evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, son model teknesine kızlarının baş harflerinden oluşan "Balmy" adını verdi.
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Seda Başbuğ Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evlilikler yapan 53 yaşındaki Ilıcalı'nın Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı var.

ACUN ILICALI'NIN YENİ OYUNCAĞI 20 MİLYON DEĞERİNDE!

Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna 20 milyon dolar değerinde yeni bir yat ekledi.
Adı 'Balmy' olan yat, 6 kompartmana sahip. 47.2 metre uzunluğundaki yatta adeta yok yok!
Piyasa Değeri: 20.000.000 dolar olan yatın TL değeri, 371.768.000,00!
Bir master süit ve dört ilave kabin arasında on kişiye kadar kalınabilir. Bu arada, mürettebat odaları da sekiz personel kapasiteli.
Yat, güvertede bir oturma ve güneşlenme alanı da dahil olmak üzere geniş güverte alanlarına sahip.
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