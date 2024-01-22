Acun Ilıcalı Turabi'ye sert çıktı! "Buranın tek bir patronu var o da benim!"

Survivor All Star 2024 ilk günden beri başrolde Turabi'nin de olduğu tartışmalara sahne oluyor. Turabi, Survivor All Star 2024'ün en iddialı isimlerinden biri olduğu kadar en çok kavga eden isimlerindendi.
Eleme gecesinde yine ortalık karıştı, Özgür'ün kendisine şuursuz demesine sinirlenen Turabi yanıt olarak 'yalaka' dedi.
Turabi, "Niye isim yazıyorum diye şuursuz diyor ki" deyince Acun Ilıcalı ise "Sen sanki problem aramaya gelmiş gibisin ya! Ne oldu bir sakinleş, ne dedi sana anlamadım. Sana bir şey demedi ki...
Turabi sen bu ortamı böyle geremezsin, şu anda yaptığın doğru bir şey değil. Sen şu anda, konseyde sen konuşma, onu deme bunu deme... Ne oluyoruz ya! Dingonun ağırı değil burası Turabi! Hep beraber seni övelim istiyorsun" diyerek çok sinirlendi.
Sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı devamında ise ""Sen insanlara müdahale ediyorsun. Burası Survivor. Buranın tek bir patronu var, o da benim!" diyerek sert çıktı.
Turabi ise "Sen adada değilsin bilmiyorsun nasıl davrandıklarını" deyince Acun Ilıcalı ise "Adada madada olmak istemiyorum" diyerek yanıt verdi.