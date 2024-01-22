Acun Ilıcalı Turabi'ye sert çıktı! "Buranın tek bir patronu var o da benim!"

Turabi sen bu ortamı böyle geremezsin, şu anda yaptığın doğru bir şey değil. Sen şu anda, konseyde sen konuşma, onu deme bunu deme... Ne oluyoruz ya! Dingonun ağırı değil burası Turabi! Hep beraber seni övelim istiyorsun" diyerek çok sinirlendi.