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Ağlayarak gitti! MasterChef'te elenen Beril sosyal medyada gündem oldu! İlahi adalet...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.09.2024 09:31
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TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Kıyasıya süren mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim Beril oldu. Beril'in elenmesi sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacıya 'İlahi adalet' yorumları yapıldı.

Yıllardır severek izlenen MasterChef Türkiye'de mücadelenin ve tansiyonun yüksek olduğu bir hafta izledik. Her hafta olduğu gibi bu pazar akşamı da eleme potasında olan yarışmacılar Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan kıyasıya bir mücadele verdi.

VEDA EDEN İSİM BERİL OLDU

Elemede şefler yarışmacılardan önce üzümle yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Sonrasında ise Danilo Şef’in tabağı ricciola ile mücadeleye devam edildi. İki turda da başarılı olamayan Beril, yarışmaya veda etti. Beril, gözyaşlarıyla MasterChef'ten ayrıldı.

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AĞLAYARAK GİTMİŞTİ!

"Buradan ayrılırken keşke dediğim ilk şey psikolojimi iyi tutmaktı ama yapamadım. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum ve enerjimle iz bıraktım. Benim için yolun sonu burada noktalandı." sözleriyle veda eden Beril'in elenmesinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı adaletin yerini bulduğunu söyledi.

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Beril'in ardından yapılan yorumların bazıları...

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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