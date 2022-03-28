Ahu Tuğba 'Doğal güzellik' notuyla kızı Anjelik Calvin'i paylaştı

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı. Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu. Bu süreçte annesi zaman zaman paylaşımlar yaparak kızının hayatındaki anları takipçilerine gösterdi.

Yeşilçam'ın güzellerinden Ahu Tuğba bir süredir Miami'de kızıyla yaşıyor. Gözlerden uzak bir hayat süren Ahu Tuğba kızını da gözlerden uzak büyüttü. Anjelik Calvin, kendisine annesinin hayatından oldukça farklı bir yol çizdi.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.