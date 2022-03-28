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Ahu Tuğba 'Doğal güzellik' notuyla kızı Anjelik Calvin'i paylaştı

28.03.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın cesur oyuncularından Ahu Tuğba kızıyla Miami'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Kızını da gözlerden uzak büyüten Ahu Tuğba polis olan kızının pozlarını zaman zaman paylaşıyor. Tuğba son olarak kızını 'Doğal güzellik' notuyla paylaştı.

Yeşilçam'ın güzellerinden Ahu Tuğba bir süredir Miami'de kızıyla yaşıyor. Gözlerden uzak bir hayat süren Ahu Tuğba kızını da gözlerden uzak büyüttü. Anjelik Calvin, kendisine annesinin hayatından oldukça farklı bir yol çizdi.

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı. Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu. Bu süreçte annesi zaman zaman paylaşımlar yaparak kızının hayatındaki anları takipçilerine gösterdi.

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Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'in makyajsız halini paylaştı. Ahu Tuğba kızının pozuna "Doğal güzellik" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Anjelik Calvin'i görenler "Annesinin gençliğinin aynısı" yorumlarında bulundu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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