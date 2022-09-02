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Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

02.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kestel Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayanlar hızlıca tahliye edildi.

Çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde yangın nedeniyle hasar oluştu, dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

- Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
yangın Alanya

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