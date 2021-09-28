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  4. Alemin Kıralı'nın Oben'i sınır tanımıyor! Açıldıkça açıldı

Alemin Kıralı'nın Oben'i sınır tanımıyor! Açıldıkça açıldı

28.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2011 yılında ekranlara gelen Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, cesur pozlarıyla Instagram'da fırtınalar estiriyor. İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Demir, beğeni yağmuruna tutuluyor.

Alemin Kıralı dizisinde erkeksi bir kız çocuğu olan Oben'i canlandıran Birsu Demir, gerçek hayatta dizideki halinden çok farklı! Demir, iddialı paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

İŞTE BİRSU DEMİR'İN İDDİALI POZLARI

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Aslen Trabzonlu olan oyuncu, henüz 5 yaşındayken setlerle tanıştı. Birsu Demir, ''Çocukluğunu yaşadın mı?'' sorusuna şu yanıtı vermişti:
Elbette çocukluğumu hem özgürce yaşayabildim hem de yaşayamadım. 8 yaşında oyunculuğa başladım. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldım. Ama bu benim küçükken çok hiperaktif olduğum için ailemin beni gönderdiği bir kurstu. Aslında yolumun buraya geleceğini bilmiyordum. Sadece aktivite gibi bir şeydi. Ama sonra hayat bir şekilde beni buralara getirdi.
İlk işim zaten Bir Demet Tiyatro idi. Hatırlıyorum, o zamanlar siyah beyaz Motorola telefonlar vardı. Herkes ''Niye küçücük çocuğun eline telefon vermişler?'' diyorlardı. Okula gidemiyorum, sete gidiyorum ve ailemle görüşmek zorundayım. Onun dışında Sultanahmet’te doğdum ve büyüdüm. Babam turizmle ilgilendiği için ben de turistleri gezdiriyordum. Çocukluğumu da yaşadım çalıştım da… Çok yoruluyordum. Psikolojimin bozulduğu zamanlar çok oldu. Televizyonda iş yaptığın için yaşıtlarından farklı oluyorsun.
Birsu Demir, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.
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Birsu Demir Şafak Sezer
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