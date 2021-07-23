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Alex Teixeria, transferiyle ilgili kararını yakında açıklayacak

23.07.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın geçen hafta prensip anlaşmasına vararak Türkiye'ye davet ettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeria, BAE ekibi Sharjah'dan gelen teklif sonrası siyah beyazlıları bekletmeye almıştı.

Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretin yaklaşık 3 katına Sharjah'a imza atacağı iddia edilen Teixeria, dün görüşmelerde bulunmak üzere Dubai'ye gitti.

Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.

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Teixeria yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili karar vemek için ailemle Dubai'ye geldim. Dubai'de menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kadar şişirmeye gerek yok bir topçuyu. Beşiktaş üzerinden prim yapıyorlar ardından yüksek kontratlarla körfez ülkelerine gidiyorlar. Kimse BeşiktaŜ?&][???p??q'?[\???Y[?Hq'?\?\???[

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