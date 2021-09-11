Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi? Ali Kundilli 2 filmi konusu nedir?

Cem Gelinoğlu’nun rol aldığı Ali Kundilli 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmde büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedir. 8 aylık hamile olan İlknur kocasından sonu gelmeyen ve ilginç isteklerde bulunmaktadır. Peki Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi ve konusu nedir?

ALİ KUNDİLLİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cem Gelinoğlu'nun canlandırdığı Ali Kundilli karakterinin başından geçenleri konu edinen Ali Kundilli 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. 4 Mart 2016 tarihinde vizyona giren filmin detayları merak ediliyor.

Ali Kundilli 2 filminin çekimlerinde bazı sahnelerin çekimi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

KONUSU NEDİR? Filmde büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir. Çocuğu da görmüş olduğu bir rüya üzerine İstanbul'da değil, Ali'nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy'de doğurmak istemektedir.

Burada da şok edici istekleri bitmeyecek ve Ali oldukça komik durumlara düşecektir. Fakat çocuğun orada doğması kasaba halkı için de büyükçe bir sorunun çözümünü sağlayacaktır.