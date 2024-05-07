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37 kiloya düşünce tahliye edilmişti... Yine yerinde duramadı! Nihal Candan hakkında bomba iddia

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 17:34
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan tahliye edilmişti. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Nihal Candan'ın tahliyesi tartışmalara yol açmıştı. Sağlık sorunları yüzünden tahliye edildikten sonra kuaföre giden Candan'ın bu sefer de dudak dolgusu yaptırdığı ve kuaför kuaför gezdiği iddia edildi.

37 kiloya düşünce tahliye edilmişti... Yine yerinde duramadı! Nihal Candan hakkında bomba iddia

Kamuoyunun yakından tanıdığı Bahar ve Nihal Candan kardeşler suç örgütü üyeliği ve kara para aklama iddiaları gibi suçlamalarla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan'ın anoreksiyaya yani bilinen adıyla yemek yememe hastalığına yakalanıp 37 kiloya kadar düşmüştü.

Anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmesinden sonra ilk günü ailesiyle geçirdiğini anlatan Nihal Candan, ikinci günde sokağa çıkmış ardından soluğu bir dönem hiç çıkmadığı kuaförde almıştı.

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Tahliyesi sonrası tüm tepkileri üzerine toplayan Nihal cephesine kötü haber de gelmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; Nihal sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etmişti.

İtirazların kabul edilmesi durumunda yeniden cezaevine dönme ihtimali olan Nihal Candan yepyeni iddialarla gündeme geldi.

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"FELLİK FELLİK GEZİYOR"

Sosyal medyada ünlü ismin tahliye olduktan sonra Nişantaşı ve kuaförlerde fellik fellik gezdiği iddia edildi. Candan'ın dudağına dolgu yaptırdığı ise başka bir iddiaydı. Sosyal medyada Candan, hakkında şu iddialar ortaya atıldı:

"Hani bu 35 kiloya düştüğü için tahliye ettiğiniz kadın Nihal Candan... Hasta, cezaevinde kalamaz diyen sayın savcı? Baksın fellik fellik geziyor. Kuaför, Nişantaşı taksilerde..."

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan sosyal medya
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