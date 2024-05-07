HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okul müdürüne kurşun yağdıran öğrenci, sosyal medyadan video paylaştı! 'Kafasına sıktım'

Okul müdürüne kurşun yağdıran öğrenci, sosyal medyadan video paylaştı! 'Kafasına sıktım'

07.05.2024 17:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da sabah saatlerinde özel bir lisede Irak asıllı Y.K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan Y.K., olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Öğrencinin paylaştığı videodaki seslendirilen şarkıda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Eyüpsultan’da sabah saatlerinde özel bir lisede meydana gelen olayda, Irak asıllı Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü olan İbrahim Oktugan ile yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkaran Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı. Olay sonrası Y.K., olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

AW198589_01

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VİDEO PAYLAŞTI

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

517a6319-ba8b-4113-97d6-d5f7c5833535

Olay sonrası kaçan Y.K. bir süre sonra yakalandı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ŞOK'a Lancome, Calvin Klein, Hugo Boss parfümler geliyor! 8 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu ŞOK'a Lancome, Calvin Klein, Hugo Boss parfümler geliyor! 8 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
Akciğerini yıllardır çantasında taşıyor! Herkesi uyardı: "Lütfen yapmayın"Akciğerini yıllardır çantasında taşıyor! Herkesi uyardı: "Lütfen yapmayın"
Minibüs şoförleri birbirine girdi! Yol ortasında kavga kameradaMinibüs şoförleri birbirine girdi! Yol ortasında kavga kamerada
Anahtar Kelimeler:
Okul müdürü Eyüpsultan silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Memur maaşı ve emekli zammında tablo tamamen değişti

Memur maaşı ve emekli zammında tablo tamamen değişti

'Vatandaşlar ücret ödemeden alışveriş yapacak'

'Vatandaşlar ücret ödemeden alışveriş yapacak'

Mahkeme salonunu bu sloganlarla inlettiler: Basına ve seyirciye kapattılar

Mahkeme salonunu bu sloganlarla inlettiler: Basına ve seyirciye kapattılar

Akciğerini yıllardır çantasında taşıyor! Herkesi uyardı: "Lütfen yapmayın"

Akciğerini yıllardır çantasında taşıyor! Herkesi uyardı: "Lütfen yapmayın"

AK Partili isimler birbirlerine girdi: Ciyaklatmaya devam!

AK Partili isimler birbirlerine girdi: Ciyaklatmaya devam!

İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katıldı!

İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.