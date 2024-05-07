Okul müdürüne kurşun yağdıran öğrenci, sosyal medyadan video paylaştı! 'Kafasına sıktım'

Eyüpsultan’da sabah saatlerinde özel bir lisede meydana gelen olayda, Irak asıllı Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü olan İbrahim Oktugan ile yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkaran Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı. Olay sonrası Y.K., olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VİDEO PAYLAŞTI

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

Olay sonrası kaçan Y.K. bir süre sonra yakalandı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





