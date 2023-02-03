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Almanya’nın en güzel polis memuru olarak ünlendi! Müstehcen pozları için kariyerinden vazgeçti... “Pişman değilim”

03.02.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da polis olarak görev yapan Adrienne Koleszar, kariyerine devam ettiği sırada bir yandan da sosyal medya hesaplarından son derece cesur pozlarını paylaşmaya devam etti. Güzel polisin sosyal medyada popülerliğinin artması üzerine görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi. Polislik kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Koleszar kararından bir an olsun pişman olmadığını belirtti.

Almanya’da polis olarak görev yaptığı sırada sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenen Adrienne Koleszar, aylık olarak 2 bin 690 Euro (yaklaşık 555 bin 177 TL) kazanıyordu. Sosyal medya kariyerinin polislik mesleğinin önüne geçmesi üzerine istifa eden Koleszar, “Polis teşkilatından ayrıldığıma hiç pişman olmadı. Masa başı iş tipi insanı değilim” dedi.

CEZUR POZLARIYLA POPÜLER OLDU

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Polislikten ayrıldıktan sonra 6 aylık bir tura çıkan Koleszar, yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede yarım milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Sosyal medyadan genellikle seyahat deneyimlerini paylaşan Koleszar, şimdilerde kendisine daha sakin ve küçük bir hayat kurmak istediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
polis Almanya

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