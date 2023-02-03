Almanya’nın en güzel polis memuru olarak ünlendi! Müstehcen pozları için kariyerinden vazgeçti... “Pişman değilim”

Almanya’da polis olarak görev yaptığı sırada sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenen Adrienne Koleszar, aylık olarak 2 bin 690 Euro (yaklaşık 555 bin 177 TL) kazanıyordu. Sosyal medya kariyerinin polislik mesleğinin önüne geçmesi üzerine istifa eden Koleszar, “Polis teşkilatından ayrıldığıma hiç pişman olmadı. Masa başı iş tipi insanı değilim” dedi.

CEZUR POZLARIYLA POPÜLER OLDU

Polislikten ayrıldıktan sonra 6 aylık bir tura çıkan Koleszar, yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede yarım milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Sosyal medyadan genellikle seyahat deneyimlerini paylaşan Koleszar, şimdilerde kendisine daha sakin ve küçük bir hayat kurmak istediğini belirtti.