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Amelia Gray Hamlin, kendisinden yaşça büyük sevgilisi Scott Disick'in evinden paylaştı

30.06.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amelia Grey Hamlin, bir süredir dolu dizgin ilişkilerinin devam ettiği 37 yaşındaki Scott Disick’in evinin bahçesinden bikinili fotoğraf ve videolarını paylaştı.

20 yaşındaki genç model Amelia Gray Hamlin bir süredir Kourtney Kardashian'ın eski kocası 37 yaşındaki Scott Disick ile birlikte. Bir dönem seks bağımlılığı tedavisi gören sevgilisinin evinden paylaşımlar yapan Amelia Gray Hamlin’in fotoğraf ve videoları hayranları tarafından tam puan aldı.

Scott Disick, 19 yaşındaki sevgilisi Amelia Gray Hamlin'in tangalı fotoğrafını paylaşınca tepki topladıScott Disick, 19 yaşındaki sevgilisi Amelia Gray Hamlin'in tangalı fotoğrafını paylaşınca tepki topladı

Amelia Gray Hamlin tam formunda

Amelia Grey Hamlin, seks bağımlısı erkek arkadaşı Scott Disick'in Hidden Hills’teki evinin bahçesinde güneşlenirken çektiği fotoğraf ve videoları paylaştı.
20 yaşındaki genç model, kusursuz vücudunu gözler önüne serdi.
2018'den beri anoreksiya ile mücadele eden, yılan desenli pembe ipli bikinisiyle göz doldurdu.
Instagram hesabının takipçi sayısı bir milyona ulaşmak üzere olan Amelia Grey Hamlin’in Scott Disick ile olan ilişkisi aralarındaki yaş farkından ötürü eleştirilerin hedefi halinde.
Amelia Grey Hamlin’in oyuncu anne ve babası Lisa Rinna ve Harry Hamlin’in ilk başlarda bu ilişkiye karşı çıktığı ancak, Scott Disick ile tanıştıktan sonra fikirlerinin değiştiği yönünde söylentiler çıkmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Scott Disick
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