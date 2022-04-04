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  4. Antalya’nın ünlü Kaputaş Plajı, turistlerin akınına uğradı Sıcaklıkları fırsat bildiler, sezonu açtılar

Antalya’nın ünlü Kaputaş Plajı, turistlerin akınına uğradı Sıcaklıkları fırsat bildiler, sezonu açtılar

04.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sıcaklıkların yükselmesiyle beraber sahil kesiminde yoğunluk erkenden başladı. Antalya’nın Kaş ilçesindeki tursitler tukuaz rengi denizi ve altın rengi kumsalın tadını çıkarttı. Yerli ve yabancı turistler Antalya’nın ünlü Kaputaş Plajı'nda güzel havada denize girmenin keyfini yaşadı.

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının ise 16 dereceye kadar yükseldiği Kaş ilçesinde, güneşli hava nedeniyle plajlarda hareketlilik başladı.

KAPILARINI ERKEN AÇTI

Kaputaş Plajı'na gelen tatilciler, turkuaz renkli denizde yüzerek güzel havanın keyfini çıkardı, bazıları da kumsalda güneşlendi.
Sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih edenler, plajı arkalarına alarak öz çekim yaptı.
Bu arada, Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesisleri'nin de kapılarını misafirlerine açtığı belirtildi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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