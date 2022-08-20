Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Antik Çağ’ın en eski kehanet merkezindeki mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor

Antik Çağ’ın en eski kehanet merkezindeki mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor

20.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antik Çağ'ın en eski "kehanet merkezi" olarak bilinen İzmir'in Menderes ilçesindeki Klaros Kutsal Alanı'nın sembolü mitolojik tanrılar Leto, Apollon ve Artemis'in 7 metre büyüklüğündeki orijinal heykelleri, 2 bin 100 yıl sonra yeniden orijinal görüntülerine kavuşacak.

İyonya'nın en önemli kutsal alanlarından Klaros'ta, Antik Çağ'da seçkinlerin "gelecekten haber almak" için ziyaret ettiği tapınaktan 1950-1961 yılları arasında yürütülen kazı çalışmalarında çıkarılan büyük heykel parçaları konservasyon çalışmasına alındı.

Yunan mitolojisinin anne tanrıçası Leto ile ikiz çocukları kehanet tanrısı Apollon ve doğa tanrıçası Artemis'e ait heykel parçaları, uzmanlar tarafından restore edildikten sonra antik çağdaki evlerine yerleştirilecek. Tapınak girişinde yer alan kopya parçalar kaldırılacak, yerlerine orijinal eserler konulacak ve 7 metrelik heykeller Klaros'ta ziyaretçilerini görkemiyle karşılayacak.

KORUMA ALTINA ALINDI

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Dr. Onur Zunal, Klaros'un kuruluşunun milattan önce 13. yüzyıla dayandığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğuyla sürdürülen kazılarda kehanet merkezine ilişkin bulguların büyük önem taşıdığını aktaran Zunal, "Kehanet merkezi o dönemki Yunan inancı için çok önemli. Kehanet gelecekle ilgili birtakım haberler verme, birtakım şeyleri önceden görme anlamına geliyor. Bu dinsel bir görev ve tanrılardan Apollon bunlardan sorumlu tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Yani Apollon bir kahin, tanrı aynı zamanda. Buraya da sıradan vatandaşlar değil, pek çok kentten delegasyonlar gelmekteydi ve özellikle kentleri ilgilendiren önemli problemleri kahin aracılığıyla Apollon'a danışmaktaydılar." dedi.
O dönem savaş, kent kuruluşu gibi önemli kararların kehanet merkezindeki icazet sonrası alındığını belirten Zunal, Klaros'ta kehanet işiyle görevli mitolojik tanrı Apollon, annesi ve ikiz kardeşini simgeleyen milattan önce 1. yüzyıla ait heykellerin de bulunduğunu aktardı.
Leto, Apollon ve Artemis'in heykellerinin anıtsal boyutta olduğunu kaydeden Zunal, “Biz burada bir üçleme kültü görüyoruz. Bunlar anıtsal boyutta heykeller. Her biri yaklaşık olarak 7 metre yüksekliğinde ve 25 ton ağırlığında. İnsan görünümünde aslında bu heykeller. Yunan tapınakları tanrıların evi olarak geçiyor. Tapınakların içinde anıtsal büyüklükte diyebileceğimiz insan görünümlü birtakım heykeller yer alıyordu ve bu heykellere kült heykelleri deniyor. Bu heykellere ait orijinal parçalar 1950-1961 yıllarındaki Fransız kazılarında ortaya çıkartıldı ve çok uzun yıllar boyunca tapınağın içinde ve çevresinde kaldı." diye konuştu.

KOPYA ESERLER KALDIRILACAK

KOPYA ESERLER KALDIRILACAK
Orijinal eserleri yerlerinde 2021 yılında kazı alanında belgelediklerini anımsatan Zunal, konservasyon işlemlerine ise 2022 çalışma programında başladıklarını anlattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İzmir Menderes antik kent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Karısı doğum yaptığı anları paylaştı! Tepkisi gündem oldu

Karısı doğum yaptığı anları paylaştı! Tepkisi gündem oldu

"Ayaklarıma kapanıp yalvarıyorlar! Ta ki yaşımı öğrenene kadar”

"Ayaklarıma kapanıp yalvarıyorlar! Ta ki yaşımı öğrenene kadar”

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

İlginizi Çekebilir

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.