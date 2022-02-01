Apollonia Llewellyn hayranına verdiği yanıtla gündem oldu! "Tıraşlı erkek severim" dedi ve ekledi

"TIRAŞLI ERKEK SEVERİM"

Son olarak Instagram hesabından yaptığı soru-cevap ile dikkatleri üzerine çeken Apollonia Llewellyn, bir takipçisinin "Hiç sakallı erkekle çıkar mısın?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

"Dürüst yanıtımı istiyorsan, muhtemelen hayır. Her şeyi tıraşlı severim." diyen Apollonia, takipçisine gülen emoji ve barış işareti koymayı ihmal etmedi.

ZORBALIĞA MARUZ KALDI Okul yıllarında şişman ve çirkin olduğu için zorbalığa uğrayan Apollonia Llewellyn şimdi en çok aranan modellerden biri oldu.

Model, TikTok fenomeni ve içerik üreticisi olan Llewellyn'in sosyal medya hesabında yüz binlerce takipçisi var.