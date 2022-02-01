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  4. Apollonia Llewellyn hayranına verdiği yanıtla gündem oldu! "Tıraşlı erkek severim" dedi ve ekledi

Apollonia Llewellyn hayranına verdiği yanıtla gündem oldu! "Tıraşlı erkek severim" dedi ve ekledi

01.02.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken ve Tik Tok yıldızı ve Apollonia Llewellyn, cüretkar pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu defa hayranlarıyla sosyal medyada soru-cevap yapan ünlü model, erkekler ve flört konusunda verdiği cevapla gündem oldu.

Çarpıcı arka sayfa modeli Apollonia Llewellyn, kariyerine sosyal medyada erotik fotoğraflar satarak devam ediyor.

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"TIRAŞLI ERKEK SEVERİM"

Son olarak Instagram hesabından yaptığı soru-cevap ile dikkatleri üzerine çeken Apollonia Llewellyn, bir takipçisinin "Hiç sakallı erkekle çıkar mısın?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
"Dürüst yanıtımı istiyorsan, muhtemelen hayır. Her şeyi tıraşlı severim." diyen Apollonia, takipçisine gülen emoji ve barış işareti koymayı ihmal etmedi.

ZORBALIĞA MARUZ KALDI

ZORBALIĞA MARUZ KALDI
Okul yıllarında şişman ve çirkin olduğu için zorbalığa uğrayan Apollonia Llewellyn şimdi en çok aranan modellerden biri oldu.
Model, TikTok fenomeni ve içerik üreticisi olan Llewellyn'in sosyal medya hesabında yüz binlerce takipçisi var.
Genç model, cinsel içeriklerin olduğu bir sitede fotoğraflarını paylaşarak gelir elde ediyor.
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