Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Kendisini 33, kocası 50 yaşında... Görenler baba-kız zannetti

Sosyal medyadan yaptıkları özel hayatlarına ilişkin paylaşımları sayesinde kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran 33 yaşındaki Valeria Lipovetsky ve 50 yaşındaki kocası Gary, henüz Lipovetsky 20 yaşındayken tanıştı. Lipovetsky, kendisinin 20 ve eşinin 38 yaşındaki ilk hallerini gösteren bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşınca eleştiri oklarının bir kez daha hedefi oldu.



'valeria.lipovetsky' kullanıcı adıyla TikTok'ta paylaşım yapan Lipovetsky olumsuz yorumlara rağmen fotoğraf karesine, "Onun gelecekteki çocuklarımız için harika bir baba olacağını biliyordum. Şimdi 3 çocuğumuz var. Mükemmel bir eş" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ikilinin ilişkilerini överken bazıları ise olumsuz yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçek aşkın bir resmi, birbirinizi sevdiğiniz sürece yaşın bir önemi yok." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Annemle aramızdaki yaş farkı bu ve hiçbir ortak noktamızın olmadığını hissediyorum" yorumunu yaptı.