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    4. Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Kendisini 33, kocası 50 yaşında... Görenler baba-kız zannetti

    Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine yerleşti! Kendisini 33, kocası 50 yaşında... Görenler baba-kız zannetti

    12.01.2024 08:05 | Son Güncelleme:
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    Aralarındaki 18 yıllık yaş farkına rağmen , 33 yaşındaki Valeria Lipovetsky ve 50 yaşındaki kocası Gary, 2012 yılında evlendiler ve neredeyse 12 yıldır mutlu bir evliliğe sahipler. Çift ilişkilerindeki detayları sosyal medyadan paylaştıkça popüler olmayı başardı. İkilinin arasındaki yaş farkı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken olumsuz yorumları da beraberinde getirdi.

    Sosyal medyadan yaptıkları özel hayatlarına ilişkin paylaşımları sayesinde kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran 33 yaşındaki Valeria Lipovetsky ve 50 yaşındaki kocası Gary, henüz Lipovetsky 20 yaşındayken tanıştı. Lipovetsky, kendisinin 20 ve eşinin 38 yaşındaki ilk hallerini gösteren bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşınca eleştiri oklarının bir kez daha hedefi oldu.

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    'valeria.lipovetsky' kullanıcı adıyla TikTok'ta paylaşım yapan Lipovetsky olumsuz yorumlara rağmen fotoğraf karesine, "Onun gelecekteki çocuklarımız için harika bir baba olacağını biliyordum. Şimdi 3 çocuğumuz var. Mükemmel bir eş" notunu ekledi.
    Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ikilinin ilişkilerini överken bazıları ise olumsuz yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçek aşkın bir resmi, birbirinizi sevdiğiniz sürece yaşın bir önemi yok." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Annemle aramızdaki yaş farkı bu ve hiçbir ortak noktamızın olmadığını hissediyorum" yorumunu yaptı.
    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü aralarındaki yaş farkı nedeniyle çiftin baba-kız gibi göründüğünü söyleyerek, "Baba sorunları" yorumunda birleşti.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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