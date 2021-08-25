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Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği şaşırttı! Sevilen oyuncu bakın hangi okuldan mezun olmuş...

25.08.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Çukur gibi dizilerle ekrandan tanıdığımız başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği sevenlerini şaşırttı. 31 yaşındaki sevilen oyuncu son olarak Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterini canlandırmıştı. Bakın Aras Bulut İynemli hangi okul ve hangi bölümden mezun olmuş...

Çukur dizisinde 'Yamaç Koçovalı' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, oyunculuk performansı haricinde özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak sevgilisi Bige Önal ile ayrıldığı bilinen oyuncunun oyunculuktan önceki mesleği ise şaşırttı.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İçerde ve Çukur gibi pek çok sevilen dizide rol alan Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği sevenlerini şaşırttı.

SANATÇI BİR AİLEDEN GELİYOR

SANATÇI BİR AİLEDEN GELİYOR
25 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu İynemli'nin ağabeyinin tiyatrocu, ablasının da ses sanatçısı olduğu bilinmekteydi.
Sevilen isim 2019 yılında rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmindeki rolüyle de çokça beğenilmişti.

İTÜ'DEN MEZUN

İTÜ'DEN MEZUN
Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunu olan başarılı oyuncunun mezun olduğu okul İstanbul Teknik Üniversitesi.

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MEZUNU!

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MEZUNU!
31 yaşındaki oyuncu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği okumuştur.
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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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