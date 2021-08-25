Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği şaşırttı! Sevilen oyuncu bakın hangi okuldan mezun olmuş...

Çukur dizisinde 'Yamaç Koçovalı' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, oyunculuk performansı haricinde özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak sevgilisi Bige Önal ile ayrıldığı bilinen oyuncunun oyunculuktan önceki mesleği ise şaşırttı.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İçerde ve Çukur gibi pek çok sevilen dizide rol alan Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği sevenlerini şaşırttı.

SANATÇI BİR AİLEDEN GELİYOR 25 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu İynemli'nin ağabeyinin tiyatrocu, ablasının da ses sanatçısı olduğu bilinmekteydi.

Sevilen isim 2019 yılında rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmindeki rolüyle de çokça beğenilmişti.

İTÜ'DEN MEZUN Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunu olan başarılı oyuncunun mezun olduğu okul İstanbul Teknik Üniversitesi.