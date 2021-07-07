Aşk 101 ikinci sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Başrollerinde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aşk 101 dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Netflix'in gözde dizileri arasında yer alan Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Aşk 101 yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar... Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Aşk 101'in ikinci sezonu ne zaman başlayacak?

İlk sezonu ile izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Netflix platformunda yayınlanan yerli dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeker uzun süren sezon arasının ne zaman sona ereceği araştırılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada izleyici ile buluşmaya az kaldığını vurgulayan dizi ekibi, "Aşk 101 2. sezonu Netflix konseyi tarafından onaylanmış olup, Netflix Platformunda siz sevgili izleyicilerimizle buluşmak için gün sayıyoruz, çok yakında Netflix'teyiz" ifadelerine yer verilmişti

İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Büyük bir heyecanla beklenen dizinin ikinci sezonunu ilişkin açıklama önceki gün Netflix'ten geldi. Resmi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Aşk 101'in yeni sezonu 30 Eylül 2021 Perşembe tarihinde izleyici ile buluşacak.