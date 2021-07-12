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Aşkın Tarifi 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Fırat Asuman'la karşılaşıyor!

12.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Aşkın Tarifi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Asuman için çıktığı intikam yolunda Naz'a karşı derin hisler beslemeye başlayan Fırat, ne yapacağını şaşırır. Uzun süre sonra Asuman ile karşılaşmak Fırat'ı iyice alt tepetaklak eder. Peki Naz, Fırat'ı affedebilecek mi? İşte Aşkın Tarifi 6. bölüm fragmanı...

Yaz sezonun iddiaları dizileri arasında yer alan Aşkın Tarifi dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciden tam not almayı başardı. Ele aldığı konu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Aşkın Tarifi, bu hafta 6. yeni bölüm ile hayranlarının karşısında yer alacak. Kendisini nikah masasında bırakan Asuman'dan intikam almak için bir plan yapan Fırat, çıktığı yolda Naz'a aşık olduğunu kendisine itiraf edemez. İşte Aşkın Tarifi 6. bölüm fragmanı...

Aşkın Tarifi 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Aşkın Tarifi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak.
Yemek ve aşkın iç içe olduğu dizinin yeni bölümünde Fırat, uzun süre sonra kendisini terk eden Asuman ile karşılaşır.
Fırat, terk edilmenin acısını henüz sindirememişken Taylan'dan gelen hamle onu yerle bir eder.
Ancak intikam yemini eden Fırat, yaşadığı acının aynısını Taylan'a yaşatmaktan vazgeçmez.
Öte yandan Fırat, intikam için çıktığı bu yolda Naz'a gerçekten aşık olduğunu kendisine dahi itiraf edemez ve Naz'dan uzaklaşmaya çalışır.
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Kanal D Aşkın tarifi dizisi
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