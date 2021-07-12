Aşkın Tarifi 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Fırat Asuman'la karşılaşıyor!

Yaz sezonun iddiaları dizileri arasında yer alan Aşkın Tarifi dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciden tam not almayı başardı. Ele aldığı konu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Aşkın Tarifi, bu hafta 6. yeni bölüm ile hayranlarının karşısında yer alacak. Kendisini nikah masasında bırakan Asuman'dan intikam almak için bir plan yapan Fırat, çıktığı yolda Naz'a aşık olduğunu kendisine itiraf edemez. İşte Aşkın Tarifi 6. bölüm fragmanı... Bu gönderiyi Instagram'da gör Aşkın Tarifi ???? (@askintarifidizi)'in paylaştığı bir gönderi

Aşkın Tarifi 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Aşkın Tarifi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak.

Yemek ve aşkın iç içe olduğu dizinin yeni bölümünde Fırat, uzun süre sonra kendisini terk eden Asuman ile karşılaşır.

Fırat, terk edilmenin acısını henüz sindirememişken Taylan'dan gelen hamle onu yerle bir eder.

Ancak intikam yemini eden Fırat, yaşadığı acının aynısını Taylan'a yaşatmaktan vazgeçmez.