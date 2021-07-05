Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Fırat, Naz'dan evlilikten vazgeçmesini istiyor!

Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri saat 20:00'da yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Naz’la Fırat’ın anın heyecanında sarılmaları, Naz’ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürmüştü. Kebapçı ise sonunda açılmıştı. Peki Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? İşte 5. bölüm fragmanları ve detaylar...

Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında her Pazartesi günü saat 20:00'da yayınlanan aşkın tarifi 5. bölümüyle izleyicisi ile buluşacak.

Sevilen dizinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Aşkın Tarifi son bölüm (4. bölüm) özeti... 4. bölümde; Naz’la Fırat’ın anın heyecanında sarılmaları, Naz’ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürmüştür. Fırat da Naz’ın, ailesine karşı bu duruma düşmesine oldukça üzülmüştür.