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  4. Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Fırat, Naz'dan evlilikten vazgeçmesini istiyor!

Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Fırat, Naz'dan evlilikten vazgeçmesini istiyor!

05.07.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Aşkın Tarifi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Naz’la Fırat’ın anın heyecanında sarılmaları, Naz’ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürmüştü. Peki Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? İşte Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı...

Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri saat 20:00'da yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Naz’la Fırat’ın anın heyecanında sarılmaları, Naz’ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürmüştü. Kebapçı ise sonunda açılmıştı. Peki Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? İşte 5. bölüm fragmanları ve detaylar...

Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında her Pazartesi günü saat 20:00'da yayınlanan aşkın tarifi 5. bölümüyle izleyicisi ile buluşacak.
Sevilen dizinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Aşkın Tarifi son bölüm (4. bölüm) özeti...

İşte Aşkın Tarifi son bölüm (4. bölüm) özeti...
4. bölümde; Naz’la Fırat’ın anın heyecanında sarılmaları, Naz’ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürmüştür. Fırat da Naz’ın, ailesine karşı bu duruma düşmesine oldukça üzülmüştür.
Hiç planda yer almayan bu sarılma, aslında Taylan’ın işini oldukça kolaylaştırmıştır. Taylan, Naz’ı Fırat üstünden manipüle ederek, onun duygularıyla oynamaktadır. Kebapçı, sonunda açılmıştır. Herkes, açtıran kişinin Fırat olduğunu düşünürken, söz konusu hamle hiç beklenmeyen birinden gelmiştir.
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Kanal D
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