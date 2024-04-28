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'Köyün tamamı terör yanlısı' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! O öğretmen hakkında 'merkeze çekildi' iddiası

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.04.2024 16:50
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Van’da bir köy ilkokulunda öğretmenlik yapan A.A.'nın 23 Nisan'da yaptığı “Köyün tamamı terör yanlısı” paylaşımı gündem oldu. Rasim Ozan Kütahyalı, o öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkeze çekildiğini iddia etti. MEB'den ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. İşte detaylar...

'Köyün tamamı terör yanlısı' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! O öğretmen hakkında 'merkeze çekildi' iddiası

Van’da bir köy ilkokulunda öğretmenlik yapan A.A.'nın 23 Nisan etkinliği paylaşımında “Köyün tamamı terör yanlısı” ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Öğretmen A.A. paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Yeni atanmışım, köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıyor. Ben Atatürk baskılı tişörtlerle 23 Nisan'da zeybek oynadım. Bu benim zaferimdir. Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum."

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HEDEFE KOYDULAR

Bazı sosyal medya hesapları, siyasi tercihlerinden dolayı insanları ‘terörize’ ettiği ve 'ırkçılık' yaptığı iddiasıyla öğretmen A.A.'yı hedefe koydu.

'MERKEZE ÇEKİLDİ' İDDİASI

Rasim Ozan Kütahyalı, genç öğretmenin merkeze çekildiğini iddia etti. MEB ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Öğretmen Van Rasim Ozan Kütahyalı 23 nisan
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