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  4. "Haritalara baktım Murat Kurum kazanacak" demişti! Astrolog Nuray Sayarı: 'Doğum bilgileri yanlış verildi'

"Haritalara baktım Murat Kurum kazanacak" demişti! Astrolog Nuray Sayarı: 'Doğum bilgileri yanlış verildi'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
28.04.2024 18:29
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İstanbul'da yerel seçimler öncesinde "Haritaları birleştirdiğimde baktığımda Murat Kurum kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak" diyen astrolog Nuray Sayarı kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Sayarı "Bana verilen doğum bilgilerindeki yanlışlıktan dolayı ben Murat Kurum kazanacak diye gördüm" dedi.

"Haritalara baktım Murat Kurum kazanacak" demişti! Astrolog Nuray Sayarı: 'Doğum bilgileri yanlış verildi'

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, 31 Mart'taki seçim öncesinde canlı yayında "Haritaları birleştirdiğimde baktığımda Murat Kurum kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak" açıklamasını yapmıştı. İmamoğlu'nun kazanmasıyla birlikte seçim tahmininde yanılan Sayarı, Çiğdem Akman'ın programında açıklamalar yaptı.

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"BANA VERİLEN DOĞUM SAATİ YANLIŞ ÇIKTI"

Sayarı, Murat Kurum'un doğum saatinin kendisine yanlış verildiğini belirterek şunları söyledi:

"34 yıldır profesyonel astroloğum. Ekranda da özür diledim izleyicilerden. Bana verilen doğum bilgilerindeki yanlışlıktan dolayı ben Murat Kurum kazanacak diye gördüm. Sonra doğum saatinin yanlış olduğu çıktı. Benim YouTube ekibim var onlar hazırladı bana bilgileri"

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Murat Kurum Nuray Sayarı
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