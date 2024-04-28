"Haritalara baktım Murat Kurum kazanacak" demişti! Astrolog Nuray Sayarı: 'Doğum bilgileri yanlış verildi'

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, 31 Mart'taki seçim öncesinde canlı yayında "Haritaları birleştirdiğimde baktığımda Murat Kurum kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak" açıklamasını yapmıştı. İmamoğlu'nun kazanmasıyla birlikte seçim tahmininde yanılan Sayarı, Çiğdem Akman'ın programında açıklamalar yaptı.

"BANA VERİLEN DOĞUM SAATİ YANLIŞ ÇIKTI"

Sayarı, Murat Kurum'un doğum saatinin kendisine yanlış verildiğini belirterek şunları söyledi:

"34 yıldır profesyonel astroloğum. Ekranda da özür diledim izleyicilerden. Bana verilen doğum bilgilerindeki yanlışlıktan dolayı ben Murat Kurum kazanacak diye gördüm. Sonra doğum saatinin yanlış olduğu çıktı. Benim YouTube ekibim var onlar hazırladı bana bilgileri"





