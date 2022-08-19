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  4. Aslında çok kolay: Ağızda dağılan kurabiye yapabilmek için püf noktaları

Aslında çok kolay: Ağızda dağılan kurabiye yapabilmek için püf noktaları

19.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurabiye hem çayın hem de kahvenin yanına oldukça yakışan atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Gün yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurabiyenin çok çeşitli tarifleri bulunuyor. Ancak kurabiyenin içerisinde giren malzemelerden çok kıvamı önem taşıyor. Annelerimizin yaptığı gibi ağızda dağılan kurabiye yapmak istiyorsanız aşağıdaki püf noktaları uygulayabilirsiniz.

Kurabiye herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Yıllardır değişen tarifleriyle uygulanan kurabiyelerinizin tadının anne kurabiyesi gibi olmadığını düşünüyorsanız tarifleri uygularken bazı püf noktaları atlıyor olabilirsiniz. Yapımında dikkat edeceğiniz noktalar ile tam istediğiniz kıvamda kurabiye yapmak çok kolay.

AĞIZDA DAĞILAN KURABİYE İÇİN PÜF NOKTALARI

TEREYAĞ KULLANIN

TEREYAĞ KULLANIN
Ağızda dağılan kurabiyeler yapmak için margarin mi yoksa tereyağı mı kullanmak gerekiyor? Elbette margarinle kurabiyeler yapabilirsiniz, ancak nefis bir kurabiye için mutlaka tereyağı kullanmanızı öneriyoruz. Tereyağının içinde bulunan su oranı, kurabiye hamuru için idealdir.

POFUDUK KURABİYELER İÇİN KABARTMA TOZU ŞART

POFUDUK KURABİYELER İÇİN KABARTMA TOZU ŞART
Kurabiye yaparken kabartma tozu kullanmak zorunda mıyız? Kıyır kıyır bir kurabiye yapmak için, kabartma tozu kullanmanız gerekmez. Özellikle hamuru ince olan kurabiyelerde kabartma tozu kullanmayabilirsiniz. Fakat kurabiyenin hafif pofuduk olmasını istiyorsanız, kabartma tozu koymak zorundasınız.

1-2 DAMLA SİRKEYLE FARK YARATIN

1-2 DAMLA SİRKEYLE FARK YARATIN
Kurabiyenin ağızda dağılmasını istiyorsanız, eklemeniz gereken malzeme sirkedir. Börek, poğaça, kurabiye gibi hamur işlerinin gizli kurtarıcısı olan sirke, kurabiye yapmanın en önemli püf noktalarından biridir. Kurabiye hamuruna 1-2 damla sirke koyarak farkı anlayabilirsiniz.

PUDRA ŞEKERİNİ TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

PUDRA ŞEKERİNİ TERCİH EDEBİLİRSİNİZ
Kurabiye yapımında genellikle toz şeker kullansak da, pudra şekerinin pürüzsüzlüğü hamura daha çok yakışmaktadır. Bu yüzden, toz şeker yerine pudra şekeri kullanabilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta pudra şekerinin miktarıdır. Eğer pudra şekeri kullanmaya karar verdiyseniz, tarifteki toz şeker miktarının yarısı kadar pudra şekeri kullanmanız gerekir. Bununla birlikte un, şeker, kabartma tozu gibi katı malzemeleri mutlaka eleyerek kullanmalısınız.

KATLAYARAK YOĞURUN

KATLAYARAK YOĞURUN
Kurabiye hamurunu, diğer hamurlar gibi bastıra bastıra yoğuruyoruz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Hamur kıvam almaya başladığında hamuru ikiye bölüp birbirinin üzerine katlayarak yoğurmak gerekiyor.
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Çay tereyağ kahve kabartma tozu mutfak fırın kurabiye pudra şekeri püf noktaları
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