Aslında çok kolay: Ağızda dağılan kurabiye yapabilmek için püf noktaları

Kurabiye herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Yıllardır değişen tarifleriyle uygulanan kurabiyelerinizin tadının anne kurabiyesi gibi olmadığını düşünüyorsanız tarifleri uygularken bazı püf noktaları atlıyor olabilirsiniz. Yapımında dikkat edeceğiniz noktalar ile tam istediğiniz kıvamda kurabiye yapmak çok kolay.

AĞIZDA DAĞILAN KURABİYE İÇİN PÜF NOKTALARI

TEREYAĞ KULLANIN Ağızda dağılan kurabiyeler yapmak için margarin mi yoksa tereyağı mı kullanmak gerekiyor? Elbette margarinle kurabiyeler yapabilirsiniz, ancak nefis bir kurabiye için mutlaka tereyağı kullanmanızı öneriyoruz. Tereyağının içinde bulunan su oranı, kurabiye hamuru için idealdir.

POFUDUK KURABİYELER İÇİN KABARTMA TOZU ŞART Kurabiye yaparken kabartma tozu kullanmak zorunda mıyız? Kıyır kıyır bir kurabiye yapmak için, kabartma tozu kullanmanız gerekmez. Özellikle hamuru ince olan kurabiyelerde kabartma tozu kullanmayabilirsiniz. Fakat kurabiyenin hafif pofuduk olmasını istiyorsanız, kabartma tozu koymak zorundasınız.

1-2 DAMLA SİRKEYLE FARK YARATIN Kurabiyenin ağızda dağılmasını istiyorsanız, eklemeniz gereken malzeme sirkedir. Börek, poğaça, kurabiye gibi hamur işlerinin gizli kurtarıcısı olan sirke, kurabiye yapmanın en önemli püf noktalarından biridir. Kurabiye hamuruna 1-2 damla sirke koyarak farkı anlayabilirsiniz.

PUDRA ŞEKERİNİ TERCİH EDEBİLİRSİNİZ Kurabiye yapımında genellikle toz şeker kullansak da, pudra şekerinin pürüzsüzlüğü hamura daha çok yakışmaktadır. Bu yüzden, toz şeker yerine pudra şekeri kullanabilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta pudra şekerinin miktarıdır. Eğer pudra şekeri kullanmaya karar verdiyseniz, tarifteki toz şeker miktarının yarısı kadar pudra şekeri kullanmanız gerekir. Bununla birlikte un, şeker, kabartma tozu gibi katı malzemeleri mutlaka eleyerek kullanmalısınız.