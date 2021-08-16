Ata Demirer hasta mı? Ata Demirer'in sağlık durumu nasıl?

Ata Demirer'i Instagram hesabından yaptığı hastaneye kaldırıldığına ilişkin paylaşımın ardından son sağlık durumu, Demirer'in sevenleri tarafından merak edildi. Evde talihsiz bir kazaya kurban giden Demirer ayağından operasyon geçirdi. Aynı zamanda çekmeyi planladıkları "Bursa Bülbülü" filmine ilişkin de açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...