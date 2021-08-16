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Ata Demirer hasta mı? Ata Demirer'in sağlık durumu nasıl?

16.08.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer, sosyal medya üzerinden hayranlarını korkutacak türden paylaşım yaptı. Talihsiz bir ev kazası yaşadığını ifade eden başarılı oyuncu Demirer, ayak bileğinden operasyon geçirdiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...

Ata Demirer'i Instagram hesabından yaptığı hastaneye kaldırıldığına ilişkin paylaşımın ardından son sağlık durumu, Demirer'in sevenleri tarafından merak edildi. Evde talihsiz bir kazaya kurban giden Demirer ayağından operasyon geçirdi. Aynı zamanda çekmeyi planladıkları "Bursa Bülbülü" filmine ilişkin de açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

ATA DEMİRER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaz aylarını Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde geçiren ünlü oyuncu, komedyen, müzisyen Ata Demirer Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu.
Hastane yatağında gülümseyerek poz veren Ata Demirer sağlık durumuna ve yeni filmine ilişkin açıklama yaptı.
Evde talihsiz bir kaza yaşandığını söyleyen Demirer, ayak bileğinden operasyon geçirmek zorunda kaldığını kaydetti.
Operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Demirer, yeni filmi bekleyen takipçileri için de açıklamalarda bulundu.
Bursa Bülbülü filmine ilişkin konuşan oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “Bursa Bülbülü” filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere."
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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Instagram
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