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Avukat Feyza Altun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Avukat Feyza Altun'un biyografisi

24.06.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda bebeği ile duruşmalara katılması ile tanınmaya başlayan aktivist bir avukat olan Feyza Altun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile merak konusu oldu. Peki Avukat Feyza Altun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Avukat Feyza Altun'un biyografisi...

Geçtiğimiz yıllarda bebeği ile bir duruşmaya katılırken görüntülenmesi ile dikkat çeken avukat Feyza Altun, daha sonra birçok televizyon programına konuk olarak adından söz ettirmeye başladı. Aktivistliği ve muhalifliği ile bilinen avukat Altun, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile gündeme geldi. Peki Avukat Feyza Altun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Avukat Feyza Altun kimdir?

Bugün Twitter hesabından henüz 7 yaşındayken bir akrabası tarafından cinsel tacize uğradığı itirafında bulunmasıyla gündeme geldi.
Olayı bu sene ortaya çıkardığını belirten Altun, “O yüzden arkadaşlar hangi kadın ve erkek çocukluğuna dair böyle bir şey anlatsa inanırım.Kimi unutmaya çalışır kimi anlatmaya korkar. Ben senelerce terapi gördüm. Hala yazarken elim ayağım titriyor. Ben ona aynı acıyı yaşatacağım çünkü tek isteğim pişmanlık görmekti, özürdü.”

FEYZA ALTUN KİMDİR?

FEYZA ALTUN KİMDİR?
Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitimini tamamladı. Öte yandan Atun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor
Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, “Kadının Fenni” isimli kitabıyla da tanınmaktadır.
Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı programında danışman avukat olarak yer alan Altun, geçtiğimiz yıllarda bir duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberlerde ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.
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