Aynur Aydın'dan sürpriz evlilik çıkışı: "Evlen benimle"

35 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Aynur Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Aydın son olarak sosyal medyada pek çok evlilik teklifi aldığını fakat evlenmeyi düşünmediğini dile getirmişti. Sevilen isim bu defa sosyal medyada 'Evlen benimle' paylaşımı ile şaşırttı.