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Aynur Aydın'dan sürpriz evlilik çıkışı: "Evlen benimle"

11.09.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Sahiden' isimli çalışmasıyla gündeme gelen 35 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Önceki günlerde paylaştığı bornozlu pozuyla sosyal medyada gündem olan ve evlenmeyi düşünmediğini dile getiren güzel şarkıcı, son olarak yaptığı evlilik çıkışıyla şaşırttı. İşte Aynur Aydın'ın o paylaşımı...

35 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Aynur Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Aydın son olarak sosyal medyada pek çok evlilik teklifi aldığını fakat evlenmeyi düşünmediğini dile getirmişti. Sevilen isim bu defa sosyal medyada 'Evlen benimle' paylaşımı ile şaşırttı.

AYNUR AYDIN'DAN ŞAŞIRTAN EVLİLİK ÇIKIŞI!

Son olarak "Sahiden" isimli çalışmasını yayınlayan 35 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, başarılı çalışmaları dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor.
Şarkı yazarlığı da yapan Almanya'da Sürpriz isimli gruba katılıp müzikal tecrübeler edinmiş olan sanatçı, 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La isminde ilk solo albümünü çıkarmıştı.

POZLARIYLA GÜNDEM OLUYOR

POZLARIYLA GÜNDEM OLUYOR
Sevilen isim, Instagram hesabında günlük hayatından pozlar paylaşarak gündem olmaya devam ediyor.
Aydın, son olarak bornozlu pozuyla sosyal medyayı sallamış ve binlerce yorum-beğeni almıştı. Önceki günlerde evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Aynur Aydın yeni paylaşımı ile şaşırttı.

"EVLEN BENİMLE!"

"EVLEN BENİMLE!"
Başarılı isim, son olarak sosyal medyada makarna yediği bir fotoğrafı "Evlen benimle" diyerek paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın
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