MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Azeri kızı Günel'in bir de annesini görün! Güzellikte kızını geçmiş

Azeri kızı Günel'in bir de annesini görün! Güzellikte kızını geçmiş

27.11.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem şarkısıyla Türkiye'de şöhreti yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, meşhur olduğunda henüz küçücük bir kızdı. Şöhretle küçük yaşta tanışan Azeri kızı, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu. Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün. Anne Zöhre Zeynalova güzelliği ile kızını gölgede bıraktı.

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel, o günden sonra bir anda şöhreti yakalamıştı. İlk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti Azeri kızı Günel.

degisimi-ile-dillere-dusen-sarkici-gunel-in-bir-720277_6428_21_b

Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.
degisimi-ile-dillere-dusen-sarkici-gunel-in-bir-720277_3754_1_b

Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı.
degisimi-ile-dillere-dusen-sarkici-gunel-in-bir-720277_686_18_b

Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Damla Ersubaşı ve Annesi

Damla Ersubaşı ve Annesi
Damla Ersubaşı ve Annesi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Günel Zeynalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Koku dolu anlar! Elindeki bıçakla dehşet saçtı

Koku dolu anlar! Elindeki bıçakla dehşet saçtı

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Tir tir titrediği anları paylaştı!

Tir tir titrediği anları paylaştı!

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.