Bahar Candan eleştirilere sitem etti: "Deli değilim, manyak da değilim!" Son paylaşımıyla Michael Jackson'a benzetilmişti...

İşte Bahar Candan'ın çok konuşulan o paylaşımı ve ayrıntılar...

BAHAR CANDAN PAYLAŞIMLARINI ELEŞTİRENLERE SİNİRLENDİ: DELİ DEĞİLİM!

Birkaç sene önce televizyonda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran 23 yaşındaki Bahar Candan, kendisini de ünlü yapan ablası Nihal Candan ile birlikte sürekli olarak gündeme gelmeye devam ediyor.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olarak biliniyor. Lisansını hukuk bölümünde sürdüren Candan, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Candan, önceki aylarda Doya Doya Moda programına da katılmıştı. Yarışmadan ayrılan Candan, sonrasında geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın Youtube programına katılmış ve Çağlayan'a hayatı hakkında detaylar açıklamıştı.

KÖTÜ YORUMLARA SİTEM ETTİ! Katıldığı programda kendisine yöneltilen eleştirilere de yer veren Candan, bu kez yine sosyal medya üzerinde kendisine yapılan eleştiri ve kötü yorumlara sitemde bulundu.