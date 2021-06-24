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Bahar Candan eleştirilere sitem etti: "Deli değilim, manyak da değilim!" Son paylaşımıyla Michael Jackson'a benzetilmişti...

24.06.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim programıyla tanınan ve şöhreti büyüyen Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile birlikte sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Bahar Candan, son paylaşımıyla kendisini eleştirenlere sinirlendi ve "Deli değilim, manyak da değilim!" şeklinde sitem etti. Candan'ın son görüntüsü ve yüz makyajı takipçileri tarafından hayatını kaybeden efsane sanatçı Michael Jackson'a da benzetildi.

İşte Bahar Candan'ın çok konuşulan o paylaşımı ve ayrıntılar...

BAHAR CANDAN PAYLAŞIMLARINI ELEŞTİRENLERE SİNİRLENDİ: DELİ DEĞİLİM!

Birkaç sene önce televizyonda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran 23 yaşındaki Bahar Candan, kendisini de ünlü yapan ablası Nihal Candan ile birlikte sürekli olarak gündeme gelmeye devam ediyor.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olarak biliniyor. Lisansını hukuk bölümünde sürdüren Candan, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Candan, önceki aylarda Doya Doya Moda programına da katılmıştı. Yarışmadan ayrılan Candan, sonrasında geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın Youtube programına katılmış ve Çağlayan'a hayatı hakkında detaylar açıklamıştı.

KÖTÜ YORUMLARA SİTEM ETTİ!

KÖTÜ YORUMLARA SİTEM ETTİ!
Katıldığı programda kendisine yöneltilen eleştirilere de yer veren Candan, bu kez yine sosyal medya üzerinde kendisine yapılan eleştiri ve kötü yorumlara sitemde bulundu.

"DELİ DEĞİLİM, MANYAK DA DEĞİLİM"

"DELİ DEĞİLİM, MANYAK DA DEĞİLİM"
Candan, ""Deli değilim, manyak da değilim. Bu kadar şık olunca koyuyorum, siz şık olunca koymuyor musunuz?" şeklinde çok sık paylaşım yaptığını söyleyenlere cevap verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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