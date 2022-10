Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Diğer bir açılımın Öğretmenlik Meslek Kanunu olduğunu ifade eden Özer, "14 Şubat 2022 yılında yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu, sadece bir başlangıçtır, nihai kanun değildir. Her kanun gibi toplumsal taleplere göre yeni ilavelerle zenginleşecek, gelişecek olan bir kanundur. Önemli olan bu kadar büyük bir eğitim sistemine sahip olan bir ülkede öğretmenlere mahsus olan bir kanunun Meclisten çıkmasıdır." dedi.



Bakan Özer, kanundaki kariyer sisteminin iddia edildiği gibi yeni bir sistem olmadığına dikkati çekerek, Hüseyin Çelik'in bakanlık yaptığı 2004'te Temel Eğitim Kanunu'nu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin ilk kez uygulandığı halinin problemlerinin çözülerek, yeni kanuna derç edildiğini söyledi.



Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik şartını sağlayan yaklaşık 614 bin öğretmenden 526 bin 159'unun, yani yüzde 88'inin eğitimini tamamlayarak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na başvurduğunu kaydeden Özer, öğretmenlerin kendisiyle rekabet edeceğini çünkü kotanın olmadığını, sınavda başarılı olan her öğretmenin uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı alacağını bildirdi.



Bu imkandan maksimum öğretmeni faydalandırmak istediklerini ve bu eğitimler ile sınavların her yıl tekrarlanacağını belirten Özer, "Sınavla ilgili hiçbir değişiklik olmayacak ama eğitim alanındaki doktora, master yapanlarla ilgili veyahut uzman öğretmen olduktan sonra hizmet yılından dolayı başöğretmen olmadan emekli olma durumunda olacak öğretmenlerle ilgili yeni iyileştirmeler yapacağız." diye konuştu.