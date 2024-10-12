Baştan aşağı dantel hırkasıyla poz verdi! İçine sadece sütyen ve kısa tayt giydi! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sosyal medyayı yine salladı

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Afra Saraçoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Önceki İçerik Sonraki İçerik

SON POZLARI OLAY OLDU

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla yine olay oldu. Baştan aşağı dantel hırkasıyla peş peşe poz veren ünlü ismin cesur tarzı pek beğenilmedi.

KOMBİNİ PEK BEĞENİLMEDİ Tamamen beyaz dantel hırkasının içine siyah kısa tayt ve siyah sütyen giyen Saraçoğlu kombinini ise oversize çizgili bir ceket ile tamamladı.

YORUM YAĞDI Afra Saraçoğlu'nun kareleri beğeni yağmuruna tutulurken tarzı ise eleştirilerin hedefi oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'hiç olmamış', 'bu tarz yakışmamış', 'ünlüler neden giyinmeyi bilmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı.