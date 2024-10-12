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  4. Baştan aşağı dantel hırkasıyla poz verdi! İçine sadece sütyen ve kısa tayt giydi! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sosyal medyayı yine salladı

Baştan aşağı dantel hırkasıyla poz verdi! İçine sadece sütyen ve kısa tayt giydi! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sosyal medyayı yine salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 10:00
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Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla yine olay oldu. Saraçoğlu'nun iddialı pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Afra Saraçoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

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SON POZLARI OLAY OLDU

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla yine olay oldu. Baştan aşağı dantel hırkasıyla peş peşe poz veren ünlü ismin cesur tarzı pek beğenilmedi.

KOMBİNİ PEK BEĞENİLMEDİ

KOMBİNİ PEK BEĞENİLMEDİ
Tamamen beyaz dantel hırkasının içine siyah kısa tayt ve siyah sütyen giyen Saraçoğlu kombinini ise oversize çizgili bir ceket ile tamamladı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Afra Saraçoğlu'nun kareleri beğeni yağmuruna tutulurken tarzı ise eleştirilerin hedefi oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'hiç olmamış', 'bu tarz yakışmamış', 'ünlüler neden giyinmeyi bilmiyor' gibi yorumlar yapıldı.
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı.
Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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