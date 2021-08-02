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Bella Hadid sokak tarzıyla olay oldu!

02.08.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li süper model Bella Hadid tarzıyla gündeme geldi. Güzel modelin iddialı sokak tarzı herkesin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sosyal medyadan duyurduğu sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında romantik anlar yaşayan Bella Hadid bu sefer sokak tarzıyla gündemde.

ABD’li süper model Bella Hadid, New York sokaklarında görüntülendi.

HERKES ONA BAKTI

Bella Hadid siyah etek-gömlek takımıyla herkesin dikkatini çekti ve fiziğini sergiledi. 24 yaşındaki model, göbek deliğini gösterdiği doksanlı yıllar tarzıyla olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açan model, tülden hırka tarzı iki düğmeli üstünün altına da sütyen giymemeyi tercih etti. Göğüslerinin belli olmasını umursamayan modeli görenler bir daha baktı.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz gün Türkiye'de orman yangınlarına dair de bir paylaşım yaparak dikkat çekmişti.
24 yaşındaki Hadid "Tanrım, bu dayanılmaz şekilde üzücü. Türkiye’nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum” açıklamasında bulunmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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