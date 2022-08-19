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  4. Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin aşk defteri kabarık! Meğer öyle şeyler yaşamış ki...

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin aşk defteri kabarık! Meğer öyle şeyler yaşamış ki...

19.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da oynayan Dele Alli için harekete geçmişti. 26 yıl yaşındaki ünlü futbolcu bugün İstanbul'a geliyor. Dele Alli, İstanbul'a indikten sonra resmi imzayı atacak ve ara vermeden Beşiktaş ile çalışmalara başlayacak. Biz de bu gelişmenin ardından deneyimli futbolcunun bilinmeyen yanlarını gözler önüne serdik. İşte Dele Alli'nin geçmiş ilişkileri...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Dele Alli, teknik direktör Valerien Ismael'in çok önem verdiği orta saha bölgesinde kadro genişliğini sağlamak isteyen Beşiktaş için bugün İstanbul'a geliyor. Dele Alli yaşadığı aşklarla bir dönem ülkesindeki magazin basınının da yakından takip ettiği isimlerden biri olmuştu.

DELE ALLİ'NİN OYUN BAĞIMLILIĞI BÜYÜK AŞKIN SONU OLDU

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli çapkınlığıyla biliniyor. İngiliz basını ünlü futbolcunun ülkede sıkça kullanılan bir çöpçatanlık sitesine üye olduğunu satırlarına taşımıştı.

DELE ALLİ'NİN AŞK HAYATINDAKİ HIZINA YETİŞİLMİYOR

DELE ALLİ'NİN AŞK HAYATINDAKİ HIZINA YETİŞİLMİYOR
26 yaşındaki İngiliz futbolcunun aşk hayatındaki hızına yetişilmiyor. 2016 yılında Brezilyalı model Ruby Mae ile aşk yaşayan Dele Alli'nin ilişkin 2021'de sürpriz bir şekilde sona erdi.
Ruby Mae'nin Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen sevgilisi Dele Alli'yi oyun bağımlılığı yüzünden terk etti. Ünlü futbolcu o dönem hem işinde hem de özel hayatında oldukça zor günler yaşadı.
Neye uğradığını şaşıran Dele Alli, 2021'de sona eren bu ilişkisi sonrası yeni bir aşka yelken açmaya hazırlandığı yönünde haberlerle gündeme geldi.
İngiltere'de çokça yaygın olan bir çöpçatanlık sitesine üye olduğu öğrenilen futbolcunun yakın arkadaşının sözleri o dönem magazin gündemine bomba gibi düştü.
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