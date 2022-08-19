Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin aşk defteri kabarık! Meğer öyle şeyler yaşamış ki...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Dele Alli, teknik direktör Valerien Ismael'in çok önem verdiği orta saha bölgesinde kadro genişliğini sağlamak isteyen Beşiktaş için bugün İstanbul'a geliyor. Dele Alli yaşadığı aşklarla bir dönem ülkesindeki magazin basınının da yakından takip ettiği isimlerden biri olmuştu.

DELE ALLİ'NİN OYUN BAĞIMLILIĞI BÜYÜK AŞKIN SONU OLDU

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli çapkınlığıyla biliniyor. İngiliz basını ünlü futbolcunun ülkede sıkça kullanılan bir çöpçatanlık sitesine üye olduğunu satırlarına taşımıştı.

DELE ALLİ'NİN AŞK HAYATINDAKİ HIZINA YETİŞİLMİYOR 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun aşk hayatındaki hızına yetişilmiyor. 2016 yılında Brezilyalı model Ruby Mae ile aşk yaşayan Dele Alli'nin ilişkin 2021'de sürpriz bir şekilde sona erdi.

Ruby Mae'nin Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen sevgilisi Dele Alli'yi oyun bağımlılığı yüzünden terk etti. Ünlü futbolcu o dönem hem işinde hem de özel hayatında oldukça zor günler yaşadı.

Neye uğradığını şaşıran Dele Alli, 2021'de sona eren bu ilişkisi sonrası yeni bir aşka yelken açmaya hazırlandığı yönünde haberlerle gündeme geldi.