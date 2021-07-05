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Besteci İlyas Tetik hayatını kaybetti! İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden intihar etti?

05.07.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

61 yaşında olan ünlü sanatçı İlyas Tetik, hayatını kaybetti. 13 yaşında başladığı müzik hayatını 61 yaşına kadar dolu dolu yaşayan sanatçının, vefat haberi ise tüm sevenlerini üzdü. Birçok ünlü sanatçının müzik albümlerinde müzik yönetmenliği yapan İlyas Tetik’in ölüm haberini ise oğlu İlkkan Tetik duyurdu. Peki İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden öldü?

“Seni Buldum Ya”, “Hayatımı Yazsam Roman Olurdu” ve “Bulunur Elbet” gibi birçok sevilen eserde imzası bulunan İlyas Tetik, 61 yaşında intihar ederek hayatını kaybetti. 13 yaşında çalmaya başladığı kemanı ile daha sonra hiç ayrılmamış ve yıllar sonra başarılı bir keman virtüözü olmuştur. İlyas Tetik’in ölüm haberi tüm sevenlerini üzerken, oğlu İlkkan Tekik babasının ölüm haberini “Çok üzgünüz” diyerek paylaştı.

İlyas Tetik kimdir?

İlyas Tetik, 13 yaşında ilk kez eline aldığı kemanı kendi kendine öğrenmiş ve yıllar sonra başarılı bir virtüöz haline gelmiştir.
Çocukluk yılları boyunca hayali, memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo müzisyeni olmaktı ve uzun çabalardan sonra bunu başardı.
Yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı çok satan albümü olan İlyas Tetik, bir yandan da beste çalışmalarına ağırlık verdi. "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan" ve "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.
İlyas Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında; Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunur.
Usta müzisyen ayrıca; Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan, Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı.
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