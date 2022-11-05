Bikinili pozlarından vazgeçti ama dekoltesini unutmadı! Fenomen Apollonia Llewellyn iç çamarsız beyaz elbisesiyle nefesleri kesti

Geçtiğimiz günlerde Paris’te doğum gününü coşkulu bir şekilde kutlayan Apollonia Llewellyn o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Paris ziyaretinin sonrasında ayağını tozuyla fenomen isim yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Apollonia Llewellyn kışın gelişini müjdelemek istercesine beyaz bir elbise giydi. Fenomen isim transparan elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyerek kendi imzasını attı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Apollonia Llewellyn’in gönderisine kısa sürede adeta akın etti. Beyaz transparan elbisesiyle verdiği poza Llewellyn, “Kar tavşanı” notunu ekledi.

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Apollonia Llewellyn’in paylaşımı adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı “Gerçekten inanılmaz görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Seni her mevsim çok seviyorum” yorumunu yaptı.