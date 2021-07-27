Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Esin Çepni ne iş yapıyor?

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, Esin Çepni ile evlendi. Türkiye'nin en çok takip edilen fenomenlerinden olan Bilal Hancı Youtube platformunun yanı sıra oyunculuk, şarkıcılık da yapıyor. Trabzon'da Esin Çepni ile evlenen Bilal Hancı'nın eşinin kim olduğu merak konusu oldu.