Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Esin Çepni ne iş yapıyor?

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, Esin Çepni ile evlendi. Türkiye'nin en çok takip edilen fenomenlerinden olan Bilal Hancı Youtube platformunun yanı sıra oyunculuk, şarkıcılık da yapıyor. Trabzon'da Esin Çepni ile evlenen Bilal Hancı'nın eşinin kim olduğu merak konusu oldu.
Esin Çepni kimdir?
24 Temmuz 1993 doğumlu Esin Çepni 28 yaşındadır.
İstanbul Eminönü'de dünyaya gelen Çepni'nin birçok iş tecrübesinin olduğu biliniyor. Çepni, lisanslı makyaj uzmanlığı da yapıyor.
Çepni, 8 Şubat 2016'da TV8 ekranlarında yeni yarışmacılarıyla yeniden ekranlara gelen İşte Benim Stilim adlı yarışmada yer aldı. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği İşte Benim Stilim yarışmasının jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, İvana Sert, Hakan Akkaya, ve Uğurkan Erez vardı.
Esin Çepni, 26.07.2021'de Bilal Hancı ile dünyaevine girdi.
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