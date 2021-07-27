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Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Esin Çepni ne iş yapıyor?

27.07.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet fenomeni, şarkıcı ve oyuncu Bilal Hancı, Esin Çepni ile dünyaevine girdi. Düğün Trabzon'da yapıldı. Bilal Hancı evliliğin ardından, ""Lovelandık, evlendik. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı. Bunun ardından Esin Çepni'nin kim olduğu, ne iş yaptığı, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, Esin Çepni ile evlendi. Türkiye'nin en çok takip edilen fenomenlerinden olan Bilal Hancı Youtube platformunun yanı sıra oyunculuk, şarkıcılık da yapıyor. Trabzon'da Esin Çepni ile evlenen Bilal Hancı'nın eşinin kim olduğu merak konusu oldu.

Esin Çepni kimdir?

24 Temmuz 1993 doğumlu Esin Çepni 28 yaşındadır.
İstanbul Eminönü'de dünyaya gelen Çepni'nin birçok iş tecrübesinin olduğu biliniyor. Çepni, lisanslı makyaj uzmanlığı da yapıyor.
Çepni, 8 Şubat 2016'da TV8 ekranlarında yeni yarışmacılarıyla yeniden ekranlara gelen İşte Benim Stilim adlı yarışmada yer aldı. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği İşte Benim Stilim yarışmasının jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, İvana Sert, Hakan Akkaya, ve Uğurkan Erez vardı.
Esin Çepni, 26.07.2021'de Bilal Hancı ile dünyaevine girdi.
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Anahtar Kelimeler:
Bilal Hancı
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