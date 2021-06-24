Bir Zamanlar Çukurova neden sezon finali yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam 20.00'da ATV ekranlarında sezon finali yayınlanacak. Peki Bir Zamanlar Çukurova neden sezon finali yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova neden sezon finali oluyor?

Yaz aylarının gelmesiyle birçok dizi ve program yayın hayatına kısa bir mola veriyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni yayın tarihinin eylül olacağı öngörülüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ Kendini kaybeden Ümit, Demir'in gittiği esnada silahına el uzatır. Kızının hata yapmasını istemeyen Sevda bu olayı engellemek için elinden geleni ardına koyar. Demir ise Ümit'in yaptıkları karşısında şaşkınlık içindedir ve Sevda ile arasındaki meseleyi çözüme kavuşturmadan ölümünü ile burun buruna gelir.

Demir, Sevda'nın ölümünün ardından birçok şeyin değişmesi gerektiğine karar verir. Bildiklerini Züleyha'ya anlatmaz. Fikret ile buluşur ve olayların netleşmesi için fikir alışverişi yapar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Hırstan kendini kaybeden Ümit'in oynadığı oyuna devam edeceği görülüyor. Annesinin ölümüne neden olsa bile bu durumu avantajına kullanacaktır. Konakta yaşamak istediğini dile getiren Ümit, Demir'in zor durumda kalmasına neden olacaktır. Ancak Züleyha'nın da bu yaşananlara karşı bir planı vardır. Züleyha asla Ümit'e izin vermeyecektir.