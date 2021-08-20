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  4. Boğaç Aksoy annesiyle pozunu paylaşıp güzel haberi verdi

Boğaç Aksoy annesiyle pozunu paylaşıp güzel haberi verdi

20.08.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Boğaç Aksoy annesiyle fotoğrafını paylaşıp müjdeli haberi verdi. Boğaç Aksoy'un annesi ise olay oldu.

'Arka Sokaklar' dizisiyle tanınan Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.

Boğaç Aksoy yaptığı paylaşımda "Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun. Dualarım sizlerle" dedi.

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Boğaç Aksoy'un paylaşımına beğeni yağarken ünlü oyuncunun annesi de gündem oldu. Kızıl saçlarıyla ve genç görüntüsüyle dikkat çeken anne Güliz İncekara herkesi şoke etti. İncekara ve oğlunun benzerliği gözlerden kaçmazken ünlü oyuncuya "Anneniz ablanız gibi duruyor" yorumları yağdı.

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

Ebru Polat ve annesi...
Nazlı Çelik, annesi Semra Çelik ile bu karesini Instagram hesabından "Annem" notuyla paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü. Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.
Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Canım annem gelmiş" notuyla paylaştı.
Merve Boluğur ve annesi
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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