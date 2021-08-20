Boğaç Aksoy annesiyle pozunu paylaşıp güzel haberi verdi

'Arka Sokaklar' dizisiyle tanınan Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.

Boğaç Aksoy yaptığı paylaşımda "Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun. Dualarım sizlerle" dedi.

Boğaç Aksoy'un paylaşımına beğeni yağarken ünlü oyuncunun annesi de gündem oldu. Kızıl saçlarıyla ve genç görüntüsüyle dikkat çeken anne Güliz İncekara herkesi şoke etti. İncekara ve oğlunun benzerliği gözlerden kaçmazken ünlü oyuncuya "Anneniz ablanız gibi duruyor" yorumları yağdı.