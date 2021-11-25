Bu hafta 11 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (26 Kasım-2 Aralık 2021)

Jason Statham'ın başrolünde oynadığı "İntikam Vakti", oğlunun katilini bulabilmek için para taşımacılığı yapan bir firmada işe başlayan bir adamın intikam mücadelesini anlatıyor. Lady Gaga, Al Pacino ve Salma Hayek'in başrollerinde oynadığı "Gucci Ailesi", moda devi Gucci ailesini ve 1995 yılında Maurizio Gucci'nin öldürülmesine kadar varan skandalları konu ediniyor. Mustafa Yavuz Gül'ün sinemaya uyarladığı animasyon film "Sırat Ekspresi", I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuyla Medine'de savaşmış bir askerin, İngiliz esir kampından Hicaz demiryolunu kullanarak kaçışını ele alıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

ASLAN YÜREK Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy ve Sophie Verbeeck'in oynadığı "Aslan Yürek", psikiyatri kliniğinde deli numarası yapan bir hasta ile onunla ilgilenmek zorunda kalan görevlinin yaşadıklarını konu ediniyor. Belçika ve Fransa ortak yapımı komedi türündeki filmin yönetmenliğini Ludovic Colbeau-Justin üstlendi.

AYLAK TAKIMI Can Sarcan'ın yönettiği, Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz ve Yıldız Asyalı gibi isimlerin oynadığı "Aylak Takımı"; bir kampüste yanlış giden bir deney sonucu ortaya çıkan zombi salgınını anlatıyor.

AZRA Beyza Şenel'in yönetmenliğini üstlendiği Aşela Demir, Suada Şen ve Burak Küçük gibi isimlerin rol aldığı yerli korku filmi "Azra"; birkaç günlük sakin bir tatile çıkan Azra ve Burak çiftinin başından geçen paranormal olayları konu ediniyor.

ENKANTO: SİHİRLİ DÜNYA Jared Bush, Byron Howard ve Charise Castro Smith'in birlikte yönettiği haftanın bir diğer animasyon filmi "Enkanto: Sihirli Dünya"; Enkanto adı verilen göz kamaştırıcı ve büyüleyici bir yerde yaşayan bir ailenin hikayesini anlatıyor.