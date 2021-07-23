Buray kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Buray nereli, albüm çalışmaları neler?

Star Tv'de ekrana gelecek olan Kubat ile Müzik Sahnesi'nin konukları arasında başarılı şarkıcı Buray da bulunuyor. Pek çok albüm ve single çalışması bulunan Buray'ın hayatı araştırılıyor. Peki Buray kimdir, kaç yaşında?

Buray kimdir?

Bugün Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kubat ile Müzik Sahnesi'nin konukları arasında başarılı şarkıcı Buray da bulunuyor. İzleyiciler şarkıcı Buray'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya koyuldu.

Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Buray Hoşsöz olarak bilinen Buray, lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde almış ve sonrasında üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamlamıştır.

Buray, aynı zamanda Büyük Britanya'daki Glamorgan Üniversitesi'nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimi de yapmıştır. Başarılı şarkıcı Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile pek çok şarkıya imza atmıştır. Yine solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi görmüştür.

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