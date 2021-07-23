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Buray kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Buray nereli, albüm çalışmaları neler?

23.07.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam Star Tv'de yayınlanacak olan Kubat ile Müzik Sahnesi'nin konukları arasında başarılı şarkıcı Buray da bulunuyor. Büyük Britanya'da Ses Mühendisliği üzerine eğitim almış olan Buray'ın hayatı merak ediliyor. Peki Buray kimdir, kaç yaşında? Buray nereli, albüm çalışmaları neler? İşte merak edilenler...

Star Tv'de ekrana gelecek olan Kubat ile Müzik Sahnesi'nin konukları arasında başarılı şarkıcı Buray da bulunuyor. Pek çok albüm ve single çalışması bulunan Buray'ın hayatı araştırılıyor. Peki Buray kimdir, kaç yaşında?

Buray kimdir?

Bugün Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kubat ile Müzik Sahnesi'nin konukları arasında başarılı şarkıcı Buray da bulunuyor. İzleyiciler şarkıcı Buray'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya koyuldu.
Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Buray Hoşsöz olarak bilinen Buray, lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde almış ve sonrasında üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamlamıştır.
Buray, aynı zamanda Büyük Britanya'daki Glamorgan Üniversitesi'nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimi de yapmıştır. Başarılı şarkıcı Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile pek çok şarkıya imza atmıştır. Yine solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi görmüştür.

Stüdyo albümleri neler?

Stüdyo albümleri neler?
1 Şişe Aşk Kehanet Başka Hikayeler Sahiden

Single çalışmaları neler?

Single çalışmaları neler?
Senin Yüzünden (Arem Özgüç & Arman Aydın ile) (2020) Çift Gökkuşağı (Ada Masalı Orijinal Dizi Müziği) (2021) Hayat Sürer" (2014) Ben Ölmeden Önce (Emrah Karaduman ile) (2019) Aşka Extra'nı Kat (Uludağ Frutti Extra Reklam Müziği) (2019) Rampapapam (Feride Hilal Akın & KÖK$VL ile) (2020) Deli Kız (2020) Aşk Ne Güzel Şey (Erkin Arslan & Evrencan Gündüz ile) (2020)
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Anahtar Kelimeler:
Kubat
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