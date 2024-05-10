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    4. Zor dönemden geçerken 'ne yapabilirim' diye düşündü, kendi markasını kurdu! Artık Türkiye çapında tanınıyor

    Zor dönemden geçerken 'ne yapabilirim' diye düşündü, kendi markasını kurdu! Artık Türkiye çapında tanınıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.05.2024 07:13
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    Gaziantep’in yöreye ait ürünlerine coğrafi işaretle tanıştırmasının faydalarından biri de kadın istihdamına bulunduğu katkı. Şehirde Hattuç Bacı olarak tanınan Hatice Akdulum 2016’da başladığı Antep mumbar dolması üretimi ile Türkiye çapında mumbar düşkünleri tarafından tanınıyor.

    Kadın girişimci Hatice Akdulum kentin lezzetlerinden biri olan mumbar dolmasını üreterek kendi markasını oluşturdu. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan da tescil ettirdi.

    Hem üretip hem de istihdam eden Akdulum, “2016 yılında bir anda oğlumun söylemesiyle başladım bu işe. Zor dönemden geçerken ne yapabilirim diye düşündüğüm bir anda mumbarcılık yapmaya başladım. Mumbarcı Hattuç bacı oldum. Ekibimde benim gibi güçlü hiç yorulmuyoruz. Gaziantep deyince yemek kültürümüzü herkes bilir. Hepimiz bir aradayız. Antep bir marka. Gastroantep bir marka. Mumbar da her yörede yapılıyor ama bizim Gaziantep’te tescilli olan bir yemek” dedi.

    GAZİANTEP, TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ İŞARET KONUSUNDAKİ ÖRNEK ŞEHRİ

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    Büyükşehir Belediyesi, Unesco yenilikçi Kentler Ağında Türkiye’nin ilk gastronomi şehri olarak yer alan Gaziantep’te şehre ait ürünler coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınarak geleceğe taşınıyor.

    Zengin kültürüyle eşsiz lezzetlerinin korunması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kentte bulunan kurumların koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarla Gaziantep’e özgü yöresel ve kültürel değerler tescillenerek korunuyor. Gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla da coğrafi işaret ve markalaşma projeleri yürütülüyor. Yürütülen çalışmalarla ürünlerin yurtdışında tanıtımı sağlanarak kentte bulunan girişimcilere ilham oluyor, yurtdışına ürünlerin ihraç edilmesi sağlanıyor.

    TÜRKİYE'DE EN ÇOK COĞRAFİ İŞARETE SAHİP İL

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    Türkiye’de 105 coğrafi işaretli ürün ve 1 geleneksel ürünle şu anda en fazla coğrafi işarete sahip il konumunda bulunan Gaziantep; el sanatları ürünleri, tarım ürünleri ve yöresel yemekleriyle de tescilli ürünler arasında önemli yer tutuyor.

    AB TESCİLİ ALAN ÜRÜNLERE YENİSİ EKLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

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    Gaziantep aynı zamanda Türkiye’de Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili olan şehir oldu. Gaziantep Sanayi Odası’nın girişimiyle tescillenen Gaziantep baklavasının ardından kısa süre önce Araban sarımsağı da AB coğrafi işaret tescilini aldı. Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli Kadın Kooperatifi iş birliği ile Antep menengiç kahvesi ve Oğuzeli nar ekşisi için de Avrupa Konseyine başvuruları gerçekleştirilirken; Nizip’te üretilen nane ve zeytin yağı, İslahiye’de üretilen biber, koruk ekşisi ve diğer ürünlerin AB coğrafi işaret tescil çalışmaları devam ediyor.
    Coğrafi işaret tescili alınan ürünlerin denetimi Türkiye’de ilk kez kurulan Gaziantep Büyükşehir Coğrafi İşaret ve Markalaşma Şube Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli yapılarak, Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderiliyor.

    “ÇALIŞMALARIMIZLA AVRUPA'DA MARKA OLMAK İSTİYORUZ”

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    Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Kenan Seçkin, coğrafi zenginliklerin öne çıkarılmasında büyük bir emek harcandığını ifade ederek, “Coğrafi işaret ilk yönetim birimini oluşturan belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesidir. Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğümüz var daire başkanlığımıza bağlı. Biz köy köy ekiplerimizle gezerek coğrafyanın nesi meşhur onları tespit edip gün yüzüne çıkarıyoruz. Çalışmalarımızla Avrupa’da marka olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

    “500’DEN FAZLA YEMEK ÇEŞİDİYLE ÜNÜNÜ DÜNYAYA TAŞIDI”

    Mutfak Sanatları Merkezi Şef Koordinatörü Doğa Çitçi, Gaziantep’in dünyada eşi benzeri olmayan bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, “Çok iyi, dünyada eşi benzeri olmayan bir mutfak var burada. Gaziantep tek başına 500 çeşidin üstünde yemeği olan şehir. Tek başına lokomotif bir şehir. Coğrafi işaret tabi ki şehre etiket kazandırıyor. Gaziantep bu yönden zengin bir şehir olduğu için coğrafi işaretli ürün sayısı çok fazla” ifadelerini kullandı. (İHA)

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    Gaziantep mumbar ilik
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