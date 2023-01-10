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  4. Büyük beden model Olivia Messina iç çamaşırı takımıyla poz verdi! “Seksi iç çamaşırlarım kendimi sevmemi sağladı”

Büyük beden model Olivia Messina iç çamaşırı takımıyla poz verdi! “Seksi iç çamaşırlarım kendimi sevmemi sağladı”

10.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Olivia Messina, sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarına devam ediyor. Güzelliğin standartlaştırılmaması gerektiğini savunan Messina, iç çamaşırıyla verdiği cesur pozuyla hayranlarını büyüledi. Olumsuz eleştirilerin aksine beden ölçülerini sevdiğini dile getiren Messina, “Seksi iç çamaşırlarım kendimi sevmemi sağladı” diyerek olumsuz eleştirilere meydan okudu.

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Olivia Messina, sosyal medyadan olumlu vücut paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler oldu. Kadınların beden ölçülerinden dolayı sınıflandırılmaması gerektiğini savunan Messina, iç çamaşırlı pozlarının kendisine ilham verdiğini dile getirdi. Sosyal medyada yaklaşık 309 bin takipçisi bulunan fenomen isim, transparan iç çamaşırı takımıyla verdiği pozla şov yaptı.

“KOŞULSUZ SEVGİNİN NE KADAR İYİ HİSSETTİRDİĞİNİ...”

Sosyal medyadan ten trengi iç çamaşırı takımıyla poz veren Messina gönderisine, “Kendimi koşulsuz sevmenin ne kadar iyi hissettirdiğini bana hatırlatan böyle kıyafetler” notunu ekledi.
Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Messina’nın gönderisi kullanıcıların feomen ismin güzelliğini övdüğü yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunun içinde harika görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Nasıl oluyor da her şey sende mükemmel duruyor” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten nefes kesici” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyük beden

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