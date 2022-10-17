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Büyük beden sosyal medya fenomeni iç çamaşırlı pozuyla özgüven aşıladı! “Daha tombul ve kendinden emin”

17.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, sosyal medyadan sıklıkla beden pozitifliğine yönelik olumlu paylaşımlarıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Kadınların tamamen doğal olduklarında daha güzel olduğunu savunan Nall son olarak iç çamaşırı takımıyla en doğal halini gösterdi. Kadınların güzellik standartlarında sıkışmaması gerektiğini ifade eden Nall, kilo aldığınızda utanmanıza gerek olmadığını gösterdi.

24 yaşındaki büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, kadınların dış görünüşleriyle değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak beden olumlaması paylaşımları yapıyor. Sosyal medyadan 280 bini aşkın takipçisi bulunan Nall, cesur paylaşımlarıyla kadınlara ilham olmayı misyon edindiğini dile getirdi. Mavi çiçek desenlerinden oluşan bir iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçen gönderisine, “Bu yıl biraz daha tombul ama daha da mutlu ve kendinden emin” notunu ekledi.

DESTEK YORUMLARI GELDİ

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Nall’in gönderiis kısa sürede 7.300den fazla beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini övmek için adeta yorumlarda yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Her zamanki gibi çarpıcı” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya fenomeni ise, “Vay canına muhteşem görünüyorsun” yorumunu yaptı.

ISABEL NICHOLLS NALL'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyük beden Isabel Nicholls Nall
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