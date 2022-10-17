Büyük beden sosyal medya fenomeni iç çamaşırlı pozuyla özgüven aşıladı! “Daha tombul ve kendinden emin”

24 yaşındaki büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, kadınların dış görünüşleriyle değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak beden olumlaması paylaşımları yapıyor. Sosyal medyadan 280 bini aşkın takipçisi bulunan Nall, cesur paylaşımlarıyla kadınlara ilham olmayı misyon edindiğini dile getirdi. Mavi çiçek desenlerinden oluşan bir iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçen gönderisine, “Bu yıl biraz daha tombul ama daha da mutlu ve kendinden emin” notunu ekledi.

DESTEK YORUMLARI GELDİ

Nall’in gönderiis kısa sürede 7.300den fazla beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini övmek için adeta yorumlarda yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Her zamanki gibi çarpıcı” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya fenomeni ise, “Vay canına muhteşem görünüyorsun” yorumunu yaptı.