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  4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, beden motivasyonunun dozunu kaçırdı! Çırılçıplak yere uzanarak poz verdi

Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, beden motivasyonunun dozunu kaçırdı! Çırılçıplak yere uzanarak poz verdi

14.01.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliği ve vücut olumlamasına yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine oluşan büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, yine limitleri zorladığı bir paylaşımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması için paylaşımlar yaptığını dile getiren Nall, kıyafetlerini tamamen çıkartarak yere serdiği havlunun üzerine uzandığı bir pozunu paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 23 yaşındaki büyük beden sosyal medya fenomeni Nall, kadınlar standart güzellik algısının kalıplarında baskılanmaması gerektiğini savunan paylaşımlarıyla tanınıyor. Özellikle büyük bedne kadınların fazla kilolarını örten kıyafetler tercih etmesi zorunluluğunun bulunmadığını belirten Nall, toplumsal normlara inat cesur paylaşımlarını peşi sıra yayınlıyor. Sosyal medyadan sıklıkla iç çamaşırlı ve bikinili pozlarını yayınlayan Nall, bu kez kıyafetlerine veda ederek çırılçıplak kamera karşısına geçti.

MOTİVASYON PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

kapak çıplak

Londra’da çekilen cesur bir pozunu paylaşan Nall, beden pozitifliğine yönelik olarak takipçilerini motive eden bir yazı paylaştı. İnsanların kendilerini sevmesi gerektiğini savunan Nall gönderisine, “Sen kendine bakmaya karar verdiğinde evren geri kalan her şeyle ilgilenmeye karar verid. Kendini sevmek için zaman ayırmak geçen en iyi zamandır. Tüm aşklar içindeki sevgiyle başlar” notunu ekledi.

ISABEL NICHOLLS NALL'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Isabel Nicholls Nall

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