Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı pozlarıyla hayranlarını mest etti! Beğeni butonu çöktü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Isabel Nicholls Nall, büyük beden kadınların sosyal medyadaki temsilcisi haline geldi. Instagram’da 272 bin takipçisi bulunan Nall, büyük beden kadınların belirlenen kalıplarda tanımlanmasını ve toplumsal olarak oluşturulan önyargıyı reddetti. Moda endüstrisinde hakim olan kusursuz ve tek tip güzellik algısını meydan okuyan Nall, kadınların kendi bedenlerine mutlu olmasını sağlamak için cesur paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak yeşil bir çamaşırı takımıyla kameralara poz veren Nall, hayranlarından tam not aldı.

“SENİNLE GURUR DUYUYORUM”

Dantelli iç çamaşırı takımıyla objektiflere poz veren Nall’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı “Seninle gurur duyuyorum. Cesaretin bana ilham veriyor” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kraliçe” yorumunu ekledi.