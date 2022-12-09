Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, Instagram’ı salladı! Pantolonunun düğmelerini açıp dantelli korsesini gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni yaklaşık 298 bin takipçisiyle güzellik kalıplarına meydan okumaya devam ediyor. Büyük beden kadınların toplumsal estetik algısı içinde kalıplara sıkıştığını ifade eden Nall, her kadının güzel olduğunu ve kadınların kendisiyle mutlu olması gerektiğini savunan vücut olumlaması paylaşımları yapıyor. Kadınların kendi iç dünyalarıyla barışarak özgürleşeceğini belirten Nall, , iç çamaşırlarıyla cesur bir paylaşım yaparak güzellik standartlarını adeta yerle bir etti.

KİMSEDEN ÇEKİNMEDİ

Instagram hesabının hikaye bölümünde ayna karşısına geçen Nall, siyah dantel korsesini büyük bir gururla gösterdi. Bel ve göbek bölgesindeki fazla kiloları aynadan gösteren Nall’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Nall’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.