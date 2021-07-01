Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in sere serpe pozu çok beğenildi

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle kendine bir kez daha hayran bırakan Burcu Biricik, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı. Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinin güzel oyuncusu Instagram hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla beğeni topluyor.