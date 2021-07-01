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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in sere serpe pozu çok beğenildi

01.07.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa sürede büyük yankı uyandıran Camdaki Kız dizisinin baş kahramanı Nalan’ı canlandıran Burcu Biricik, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı. Tatilden paylaşım yapan güzel oyuncunun son gönderisi ise hayranlarından tam puan aldı.

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle kendine bir kez daha hayran bırakan Burcu Biricik, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı. Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinin güzel oyuncusu Instagram hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla beğeni topluyor.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Beyaz bir elbiseyle makyajsız poz veren güzel oyuncunun fotoğrafına anında binlerce beğeni geldi.
Muhteşem bir bölümle sezon finali yapan Camdaki Kız dizisinin oyuncusu, mütevazi hayatıyla biliniyor.
Ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı. Biricik'in tatil pozu kısa sürede yoğun ilgi görerek adeta sosyal medyayı salladı.

İŞTE BURCU BİRİCİK'İN BİKİNİLİ POZU

İŞTE BURCU BİRİCİK'İN BİKİNİLİ POZU
Ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle güneşlenirken çektiği bir selfie’yi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Instagram Camdaki Kız dizisi
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